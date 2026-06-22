Κρήτη: Το γλέντι «έφερε» συλλήψεις – «Βροχή» από κάλυκες – «Ξεθάφτηκε» οπλισμός μετά τις μπαλοθιές!

Στα χέρια της Αστυνομίας κατέληξαν το πρωί της Κυριακής 21 Ιουνίου δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 55 ετών, στο Ρέθυμνο, μετά από έρευνα για άσκοπους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το προηγούμενο βράδυ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι πυροβολισμοί έπεσαν το βράδυ του Σαββάτου 20 Ιουνίου, στη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης που είχαν συνδιοργανώσει οι δύο άνδρες σε υπαίθριο χώρο.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου, οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνα στον χώρο. Εκεί εντόπισαν και κατέσχεσαν 30 κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.

Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίστηκε με έρευνες στα σπίτια των δύο συλληφθέντων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι, τέσσερις γεμιστήρες, έξι φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, τέσσερις κροτίδες, καθώς και κάλυκες.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ρίψη άσκοπων πυροβολισμών και υπόθαλψη εγκληματία.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.