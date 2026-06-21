«Μια Αγκαλιά για τον Μάνο»: Τα Χανιά ενώνονται σε μια μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης

Κάλεσμα συμμετοχής από τον Δήμο Χανίων για τη μεγάλη μουσική βραδιά στήριξης του νεαρού Μάνου από τον Αλικιανό – Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στο Εθνικό Στάδιο Χανίων

Μια μεγάλη μουσική βραδιά αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης ετοιμάζονται να ζήσουν τα Χανιά τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, στο Εθνικό Στάδιο Χανίων «Έλενα Βενιζέλου», με τη συναυλία «Μια Αγκαλιά για τον Μάνο».

Πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία του Δήμου Χανίων, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων και του κορυφαίου Έλληνα ερμηνευτή Κωνσταντίνου Αργυρού, με στόχο τη στήριξη του νεαρού Μάνου από τον Αλικιανό, ο οποίος δίνει με γενναιότητα τη δική του μάχη για τη ζωή.

Το σύνολο των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί για την ενίσχυση της οικογένειάς του και τη συνέχιση των θεραπειών του, σε μια προσπάθεια που έχει ήδη κινητοποιήσει και συγκινήσει την τοπική κοινωνία των Χανίων.

Στη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης θα συμμετάσχει αφιλοκερδώς ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος ανταποκρίθηκε από την πρώτη στιγμή στο κάλεσμα στήριξης. Μαζί του, αγαπημένοι καλλιτέχνες από την ελληνική και την κρητική μουσική σκηνή θα ενώσουν τις φωνές τους για τον ίδιο σκοπό.

Συγκεκριμένα, στη σκηνή θα βρεθούν ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Ανδρέας Μανωλαράκης, ο Μάνος Μαλαξιανάκης και η Κασσιανή Λειψάκη, ενώ τον μουσικό παλμό της βραδιάς θα δώσει ο DJ AndreasOnDecks. Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα αναλάβουν η Γωγώ Καλλιδωνάκη και ο Κυριάκος Καψής.

Με αφορμή τη διοργάνωση της συναυλίας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, στην Αίθουσα Τύπου του Δήμου Χανίων, Συνέντευξη Τύπου, παρουσία του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Μανώλη Κοτσιφάκη, του Αντιδημάρχου Τουρισμού, Νεκτάριου Ψαρουδάκη, και της εκπροσώπου της Οργανωτικής Επιτροπής Στήριξης, Κατερίνας Καμπαράκη.

Ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, υπογράμμισε ότι ο πολιτισμός και η αλληλεγγύη αποτελούν διαχρονικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας των Χανίων, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη συναυλία αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για τους πολίτες να αποδείξουν έμπρακτα τη δύναμη της προσφοράς και της κοινωνικής συνοχής.

«Στα Χανιά έχουμε αποδείξει ξανά και ξανά ότι στα δύσκολα στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Η αγκαλιά που ανοίγουμε για τον Μάνο είναι η αγκαλιά μιας ολόκληρης πόλης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Χανίων.

Ο κ. Σημανδηράκης ευχαρίστησε θερμά τον Κωνσταντίνο Αργυρό, όλους τους καλλιτέχνες και τους συντελεστές που συμμετέχουν αφιλοκερδώς, επισημαίνοντας ότι η συναυλία στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης που ξεπερνά τα όρια των Χανίων και της Κρήτης. Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα προς όλους τους πολίτες να στηρίξουν την προσπάθεια, σημειώνοντας ότι η δυσκολία κάθε συνανθρώπου αφορά ολόκληρη την κοινωνία.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη μάχη που δίνει ο Μάνος, υπογραμμίζοντας ότι όλοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια «με την ελπίδα και τη βεβαιότητα ότι ο Μάνος θα γυρίσει νικητής».

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Καμπαράκη, εκπροσωπώντας την Οργανωτική Επιτροπή Στήριξης, εξέφρασε τη συγκίνησή της για τη μεγάλη ανταπόκριση που έχει ήδη εκδηλωθεί.

«Αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες είναι συγκλονιστικό. Άνθρωποι, επιχειρήσεις, φορείς και καλλιτέχνες έχουν γίνει μια μεγάλη αγκαλιά για τον Μάνο. Θέλουμε να γεμίσουμε το Στάδιο και να στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα ελπίδας και αγάπης», ανέφερε.

Η προσέλευση στη συναυλία θα ξεκινήσει στις 18:30, ενώ η τιμή του εισιτηρίου είναι 20 ευρώ. Η είσοδος για παιδιά κάτω των 6 ετών είναι δωρεάν και δεν απαιτείται εισιτήριο.

Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται στα εξής σημεία:

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, ισόγειο

Δευτέρα – Σάββατο: 08:00-14:00 και 18:00-21:00

Δευτέρα 22/6: 08:00-14:00

Κιόσκι Δήμου Χανίων, Πλατεία 1866

Δευτέρα – Σάββατο: 10:00-15:00 και 18:00-21:00

Δευτέρα 22/6: πρωινές ώρες

Super Market Μαρκουλάκης, Αλικιανός

Δευτέρα – Σάββατο: 08:00-21:00

Καφετέρια «Στο Καπάκι», Αγυιά

Δευτέρα – Κυριακή: 08:00-21:00

Malakonis Bros, Γραφείο Ταξί, Κολυμπάρι

Δευτέρα – Κυριακή: 09:00-21:00

Ηλεκτρονική προπώληση πραγματοποιείται μέσω Ticketmaster:

https://www.ticketmaster.gr/mia-agkalia-gia-ton-mano_sen_2007962.html

Τα Χανιά καλούνται να γεμίσουν το Εθνικό Στάδιο και να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα ανθρωπιάς, ελπίδας και αλληλεγγύης. Γιατί στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να μένει μόνος.

Όλοι μαζί, μια αγκαλιά για τον Μάνο.