Χανιά:Συλλυπητήριο μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη για τον θάνατο δύο ξεχωριστών προσωπικοτήτων των Χανίων, του αγγειοχειρουργού Σταύρου Πατεράκη και του φωτογράφου Τάσου Πρωτοψάλτη,

Με θλίψη αποχαιρετούμε δύο ξεχωριστές προσωπικότητες, που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην κοινωνία των Χανίων.

Ο αγγειοχειρουργός Σταύρος Ευαγ. Πατεράκης υπήρξε ένας εξαίρετος άνθρωπος και επιστήμονας, που υπηρέτησε το λειτούργημά του με αίσθημα ευθύνης, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε πολλούς συμπολίτες μας. Με καταγωγή από το Κουστογέρακο, τίμησε τις ρίζες του με τη διαδρομή και την προσφορά του.

Ο σπουδαίος Χανιώτης φωτογράφος Τάσος Πρωτοψάλτης κατέγραψε, μέσα από τον φωτογραφικό του φακό, σημαντικά γεγονότα αλλά και καθημερινές στιγμές των Χανίων για δεκαετίες. Παράλληλα, ως δραστήριο μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων, αποτύπωσε με μοναδικό τρόπο τη σπάνια

ομορφιά και το άγριο φυσικό περιβάλλον του τόπου μας, αφήνοντας πίσω του ένα πολύτιμο φωτογραφικό αρχείο.

Στις οικογένειες και στους οικείους τους εκφράζουμε από καρδιάς τα συλλυπητήριά μας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων

Νίκος Καλογερής