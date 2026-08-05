Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης. Έκθεση – Γιορτή με Κρητικά Προϊόντα, Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας στο ΔΕΚΚ

Την 25η ετήσια γιορτή της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Κρήτη διοργανώνει ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης με στόχο να αναδείξει τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των γυναικών μελών του και να προβάλλει παραδοσιακά, αλλά και πρωτοποριακά προϊόντα οικοτεχνίας και χειροτεχνίας που παράγονται από γυναίκες σε όλο το νησί.

Για πρώτη φορά η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ) στις Γούβες Ηρακλείου, καθώς πρόκειται πλέον για έναν θεσμό που αναδεικνύει τη δυναμική της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την αξία της τοπικής παραγωγής.

Η σπουδαία γιορτή πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Ηρακλείου και τον ΠΛΟΗΓΟ και έχει την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, ως Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026 και του ΔΕΚΚ.

«Ως Επιμελητήριο Ηρακλείου θεωρούμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Δημιουργούν ευκαιρίες προβολής, ενισχύουν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, φέρνουν σε επαφή παραγωγούς και καταναλωτές και αναδεικνύουν τα ποιοτικά κρητικά προϊόντα σε χιλιάδες επισκέπτες.

Για τον λόγο αυτό, στηρίζουμε διαχρονικά τη διοργάνωση και φέτος συμμετέχουμε ενεργά ως χορηγοί, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη σταθερή μας επιλογή να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε δράση που ενισχύει την επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, και προβάλλει την αυθεντική ταυτότητα της Κρήτης.» τόνισε στη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης.

«Με μεγάλη ευθύνη και πίστη στη δυναμική των γυναικών επιχειρηματιών που τολμούν επιχειρηματικά, καινοτομούν παραγωγικά και μετουσιώνουν την παράδοση σε επάγγελμα του μέλλοντος, κάνουμε φέτος ένα μεγάλο βήμα μεταφέροντας τη γιορτή μας στο ΔΕΚΚ», υπογράμμισε η Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης κα Μαρία Πιτσικάκη.

Πρόκειται για μία γιορτή που συμπυκνώνει την Κρήτη σε ένα τριήμερο πλούσιων δράσεων, καλλιτεχνικής δημιουργίας, παράδοσης και επιχειρηματικής δραστηριότητας από τα χέρια άξιων γυναικών, ανέφερε η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κα Αδαμαντία Πικράκη.

Η έκθεσή θα διαρκέσει από 7 έως και 9 Αυγούστου 2026 και θα λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο από 11.00 το πρωί έως 10.00 το βράδυ. Οι επισκέπτες μπορούν να λάβουν μέρος σε επιμορφωτικές δράσεις και κληρώσεις με πλούσια δώρα, να αγοράσουν τοπικά προϊόντα, να θαυμάσουν καλλιτεχνικές δημιουργίες με πρωτότυπα υλικά, να παρακολουθήσουν τη βράβευση γυναικών για την πρωτοποριακή τους επιχειρηματική δραστηριότητα και να διασκεδάσουν δωρεάν με μουσικά συγκροτήματα που θα πλαισιώνουν κάθε βράδυ την έκθεση – Γιορτή.

ΔΕΚΚ 7,8,9 Αυγούστου

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Σας προσκαλούμε σε ένα μοναδικό τριήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη!

Είσοδος Ελεύθερη από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ

Παρασκευή 7 Αυγούστου

19:30 – Εγκαίνια της Έκθεσης

Κεράσματα με εκλεκτά τυριά Μπαλαντίνος και κρασιά των οινοποιείων Τιτάκης και Αγγελάκη.

20:00 ΒΡΑΔΥ

Μουσική βραδιά με τον τραγουδοποιό Ευθύμη, τη Ραφαέλα και τον Joseph Ilias, με Rock, Hip Hop και σύγχρονο ελληνικό τραγούδι.

Από το πρωί έως το βράδυ

Διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες

Ζωγραφική με φυτικά χρώματα

Εργαστήρι Ιδεών Πόπη Φασουλάκη

Δημιουργικές δράσεις ζωγραφικής – NeksWorlds – Νεκταρία Σταυριανουδάκη

Κοπτική & Ραπτική «Από το σχέδιο έως τη μηχανή» – DORAL – Έλενα Δοριάκη

Φτιάχνω το δικό μου κουκλάκι Σοφία Βασιλειάδου

Σάββατο 8 Αυγούστου

17:00 Απόγευμα

Παραδοσιακά κεράσματα από τη Σεβαστή Κρασανάκη και τον Σύλλογο Γυναικών “Εργάνη”.

Εργαστήρι Υφαντικής με τη Ζωή Παπαδάκη.

Μαγειρεύουμε Ξυνόχοντρο με την Ευαγγελία Κεφαλογιάννη

20:00 ΒΡΑΔΥ

Μεγάλη Κρητική μουσική βραδιά με το συγκρότημα του Νίκου Σαβιολή.

Από το πρωί έως το βράδυ

Διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες

Ζωγραφική με φυτικά χρώματα

Εργαστήρι Ιδεών Πόπη Φασουλάκη

Δημιουργικές δράσεις ζωγραφικής – NeksWorlds – Νεκταρία Σταυριανουδάκη

Κοπτική & Ραπτική «Από το σχέδιο έως τη μηχανή» – DORAL – Έλενα Δοριάκη

Φτιάχνω το δικό μου κουκλάκι Σοφία Βασιλειάδου

Κυριακή 9 Αυγούστου

14:00 Μεσημέρι

Οι δύο σεφ «παντρεύουν» την Κρητική Γαστρονομία με τις Εθνικές Κουζίνες των ωφελούμενων γυναικών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ, δημιουργώντας μοναδικές γευστικές εμπειρίες.

Μαγειρική επίδειξη από τις γνωστές σεφ και μέλη του Συλλόγου:

Νεκταρία Κοκκινάκη

Άρτεμις Μπεβλιδάκη

Ζυμώματα με τα ζυμαρικά ΜΑΓΓΙΡΙ

20:00 ΒΡΑΔΥ

Μεγάλη συναυλία με τη Ζωή Λιανδράκη

«Ανήκω Μόνο σε Μένα»

Συμμετέχει η Νεφέλη Αντωνίου.

Στα πλήκτρα ο Μάνος Αποστολάκης.

Τελετή Βραβεύσεων

Ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης θα τιμήσει τις συμμετέχουσες καλλιτέχνιδες καθώς και την Σοφία Μαλανδράκη, πρώτη γυναίκα Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, για την προσφορά και την πορεία της.

Από το πρωί έως το βράδυ

Διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες

Ζωγραφική με φυτικά χρώματα

Εργαστήρι Ιδεών Πόπη Φασουλάκη

Δημιουργικές δράσεις ζωγραφικής – NeksWorlds – Νεκταρία Σταυριανουδάκη

Κοπτική & Ραπτική «Από το σχέδιο έως τη μηχανή» – DORAL – Έλενα Δοριάκη

Φτιάχνω το δικό μου κουκλάκι Σοφία Βασιλειάδου

Στην Κεντρική Αίθουσα του Εκθεσιακού Κέντρου

Με την είσοδο σας θα παίρνεται ένα κουπόνι. Κρατήστε το!

Την ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ θα κληρωθούν ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΔΩΡΑ!

1. Σαββατοκύριακο για 2 άτομα στο Soluna forte Sea Living Suites

2.Ξαπλώστρα εξωτερικού χώρου Αλουμινίου της ΠΙΚΡΑΚΗΣ Α.Ε

3. Πακέτο Βάφτισης ΖΩΡΖΈΤ γάμος – Βάφτιση

4. Νυφικό ραμμένο στα μέτρα της νύφης ΖΩΡΖΈΤ γάμος – Βάφτιση

Γωνιά Βιώσιμης Ανάπτυξης & Οικολογικής Καινοτομίας, ενημέρωση προγραμμάτων

Μια ξεχωριστή θεματική ενότητα αφιερωμένη στη βιωσιμότητα, την κυκλική οικονομία, την καινοτομία, την ενημέρωση για προγράμματα που αφορούν τις γυναίκες.. Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν πρωτοποριακές εφαρμογές που συνδυάζουν τη μόδα, το εριβάλλον, την ενημέρωση και την Κρητική παράδοση.

Θα παρουσιαστούν:

Βιτρίνα βιώσιμης μόδας με:

Ρούχα, Παπούτσια, Τσάντες και Αξεσουάρ εμπνευσμένα από τα Παραδοσιακά Κρητικά Υφαντά.

Ενδύματα κατασκευασμένα από ύφασμα που προέρχεται από Ανακυκλωμένα Πλαστικά Μπουκάλια.

Οικολογικές καινοτομίες

Ποστίς και προϊόντα μαλλιών από φυσικές ίνες φύλλων μπανανιάς.

Παρουσίαση ενδημικών φυτών της Κρήτης και της σημασίας τους για τη βιοποικιλότητα.

Καινοτόμο οργανικό λίπασμα που παράγεται από μαλλί προβάτων, ως παράδειγμα αξιοποίησης φυσικών υλικών και κυκλικής οικονομίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Rural Revive: Αντιμετώπιση της ανεργίας για άτομα άνω των 45 ετών.

GRANDIS: Στοχεύει στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Digital Ryral: Εφαρμογή της έννοιας του Έξυπνου Χωριού.

Μια μοναδική εμπειρία που αποδεικνύει ότι η παράδοση,

η καινοτομία και ο σεβασμός, η ενημέρωση προς το περιβάλλον μπορούν να συνυπάρχουν και να δημιουργούν το μέλλον.