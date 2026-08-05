Ρέθυμνο:Στο Πέραμα η 4η Γιορτή Τοποδιατροφής και Κυκλικής Οικονομίας

Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ

Μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στη γαστρονομική κληρονομιά, την τοπική παραγωγή και την κυκλική οικονομία, όπου οι άνθρωποι των χωριών του Μυλοποτάμου μοιράζονται τις γεύσεις, τις παραδόσεις και τις ιστορίες του τόπου

τους.

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στις νηστίσιμες παραδοσιακές συνταγές, εμπνευσμένη από τη νηστεία του Δεκαπενταύγουστου, μια περίοδο που διαμόρφωσε επί γενιές τη διατροφική παράδοση της Κρήτης.

Με απλά υλικά της γης, όσπρια, χόρτα, λαχανικά, δημητριακά, ελαιόλαδο και αρωματικά της κρητικής φύσης, οι πολιτιστικοί σύλλογοι των χωριών έψαξαν και βρήκαν παραδοσιακές συνταγές του τόπου, αποδεικνύοντας πως η νηστεία δεν αποτελεί στέρηση, αλλά έναν ολόκληρο γαστρονομικό πολιτισμό.

Με απλά υλικά της γης, όσπρια, χόρτα, λαχανικά, δημητριακά, ελαιόλαδο και αρωματικά της κρητικής φύσης, οι πολιτιστικοί σύλλογοι των χωριών έψαξαν και βρήκαν παραδοσιακές συνταγές του τόπου, αποδεικνύοντας πως η νηστεία δεν αποτελεί στέρηση, αλλά έναν ολόκληρο γαστρονομικό πολιτισμό.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αυθεντικές συνταγές της περιοχής του Μυλοποτάμου, να δοκιμάσουν τοπικές γεύσεις, να ανακαλύψουν παραδοσιακές τεχνικές μαγειρέματος και να γνωρίσουν τις αρχές της κυκλικής

οικονομίας, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από την αξιοποίηση των τοπικών πρώτων υλών, τον σεβασμό στην εποχικότητα και τη σοφή διαχείριση των διαθέσιμων αγαθών.

Είσοδος Ελεύθερη

Με τη συμμετοχή των χωριών:

Αγγελιανά, Άγιος Μάμας, Αγιά, Αΐμονας, Αχλαδές, Άλφα, Γαράζο, Δαφνέδες,

Κεραμωτά, Μελιδόνι, Μουρτζανά, Πέραμα, Ρουμελί και Σκεπαστή.

Καθώς και των ανθρώπων του Κ.Η.Φ.Η. και του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μυλοποτάμου και

του Συλλόγου Γυναικών «Εργάνη» Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου.

Φιλοξενία: Πολιτιστικός Σύλλογος Περάματος.

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

Διοργάνωση: Δήμος Μυλοποτάμου, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι των χωριών που

συμμετέχουν και το Κ.Η.Φ.Η. και Κ.Α.Π.Η. Δήμου Μυλοποτάμου.

Συνδιοργάνωση: Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ