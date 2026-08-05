Το έργο αναβάθμισης του οδικού τμήματος από τον ισόπεδο κόμβο Φορτέτσας έως τον Αρχαιολογικό Χώρο Κνωσού υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Την ένταξη του έργου αναβάθμισης του οδικού τμήματος από τον ισόπεδο κόμβο Φορτέτσας έως τον Αρχαιολογικό Χώρο Κνωσού στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 3,1 εκ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η πράξη εντάσσεται στην προτεραιότητα «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου» και ειδικότερα στον πυλώνα της βελτίωσης της

προσβασιμότητας στα Μινωικά Ανακτορικά Συγκροτήματα, που πρόσφατα εντάχθηκαν στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO .

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση της υφιστάμενης εθνικής οδού σε μήκος περίπου 1,5 χιλιομέτρου, προκειμένου να διευκολύνει την κυκλοφορία αλλά και να ενισχύσει την οδική ασφάλεια στην κίνηση των πεζών θα διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας ποδηλατοδρόμου.

Ειδικότερα στο πλαίσιο το έργου θα επανασχεδιαστούν και θα κατασκευασθούν τρεις κυκλικοί κόμβοι: προς Φορτέτσα, σύνδεση με το Βενιζέλειο Νοσοκομείο και σύνδεση με τον αρχαιολογικό χώρο Κνωσού.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών , οι οποίες θα προηγηθούν της κατασκευής του έργου. Το έργο θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης .

Σε δήλωσή του για την ένταξη του έργου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης επεσήμανε:

«Η αναβάθμιση του συγκεκριμένου οδικού άξονα αποτελεί μια κρίσιμη παρέμβαση για την ασφάλεια των πολιτών και των επισκεπτών του Μινωικού Ανακτόρου της Κνωσού. Η Περιφέρεια Κρήτης προχωρεί σε ένα έργο που διευκολύνει την πρόσβαση σε σημεία με μεγάλη κίνηση οχημάτων κι ένα από τα κορυφαία μνημεία της Κρήτης και βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινότητα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου».