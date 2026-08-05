Δήμος Χερσονήσου:Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τον Μενέλαο Παρλαμά

Ο Δήμος Χερσονήσου διοργανώνει την Παρασκευή 7 Αυγούστου, στις 19:30, στην πλατεία Παναγίας στο Πισκοπιανό Χερσονήσου, εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον λόγιο Μενέλαο Παρλαμά, στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού. Ο Παρλαμάς υπήρξε μια από τις σημαντικότερες

πνευματικές μορφές της Κρήτης, με έργο που αγγίζει τη γλώσσα, την ιστορία, την παράδοση και την επιστήμη, και αποτελεί παρακαταθήκη για ολόκληρη την Ελλάδα.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Τασούλα Μαρκομιχελάκη, ο Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων Χαράλαμπος Κριτζάς και η ανιψιά του, Ευαγγελία Καρβουνάκη, φιλόλογος. Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα με τον Κωστή Βελιγραντάκη και το συγκρότημα του.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στον τόπο καταγωγής του Μενέλαου Παρλαμά και αποτελεί μια ουσιαστική στιγμή αναγνώρισης της προσφοράς του στην πνευματική ζωή της Κρήτης και της χώρας.