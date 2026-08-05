Η Περιφέρεια Κρήτης αναδεικνύει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα Το ευρωπαϊκό έργο GRANDIS παρουσιάζεται στην έκθεση Women’s Week

Το ευρωπαϊκό έργο GRANDIS παρουσιάζει η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην 25η Έκθεση – Γιορτή Κρητικών Προϊόντων, Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας (Women’s Week) που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούβες Ηρακλείου.

Η παρουσίαση του έργου την Παρασκευή 7 Αυγούστου από τις 17.00 ως τις 22.00 εντάσσεται στις δράσεις εξωστρέφειας και ενημέρωσης της Περιφέρειας Κρήτης, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην

πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και την ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από τις προκλήσεις και τις προοπτικές που διαμορφώνονται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου GRANDIS θα πραγματοποιηθεί διαδραστική ενημέρωση με τη συμμετοχή του κοινού που θα κληθεί να απαντήσει σε σύντομες ερωτήσεις σχετικά με τα βασικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες στην Κρήτη,

τις παρεμβάσεις που θεωρούν απαραίτητες για την αποτελεσματικότερη υποστήριξή τους, καθώς και τον βαθμό στον οποίο η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση επηρεάζουν τη λειτουργία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που διοικούνται από γυναίκες.

Η δράση αποσκοπεί στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών και στη συγκέντρωση χρήσιμων απόψεων, οι οποίες αναδεικνύουν τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Το έργο GRANDIS στοχεύει στη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών που υποστηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθώντας ένα περισσότερο συμπεριληπτικό και ισότιμο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Μέσα από τη συνεργασία έντεκα εταίρων από εννέα ευρωπαϊκές χώρες,

το έργο ενισχύει την ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών και εστιάζει σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η διαμόρφωση κουλτούρας ισότητας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η ενδυνάμωση των δικτύων υποστήριξης των γυναικών επιχειρηματιών.