Συνάντηση του Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον Πρόεδρο του ΙΤΕ

Όλα τα θέματα που άπτονται της συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας εξετάστηκαν στην σημερινή συνάντηση μεταξύ του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργου

Κοντάκη, τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας Βασίλη Χαρμανδάρη, παρουσία του Αντιπρύτανη Οικονομικών και Υποδομών Γιώργου Σταματόπουλου.

Ειδικότερα εξετάστηκαν τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία χώρου φοιτητικών εστιών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης όπως επίσης η οριοθέτηση έργων, απαιτούμενων υποδομών στην ευρύτερη περιοχή Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας, Πανεπιστημίου Κρήτης και ΠΑΓΝΗ.

Οι Ακαδημαϊκοί ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την συνεργασία και την σταθερή στήριξη της Περιφέρειας στα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα του νησιού.