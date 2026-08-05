Ηράκλειο: Ισχυρός κρότος προκάλεσε αναστάτωση – Έσπασαν τζαμαρίες, ένας ελαφρά τραυματίας

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες διερευνούν τα αίτια του περιστατικού

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης (05/08) στην οδό Θερίσσου στο Ηράκλειο, όταν ένας ισχυρός κρότος προκάλεσε πανικό σε κατοίκους και εργαζομένους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το ωστικό κύμα προκλήθηκαν υλικές ζημιές, με τζάμια να σπάνε σε κοντινά κτίρια, ενώ αρκετοί κάτοικοι και εργαζόμενοι βγήκαν έντρομοι από σπίτια και καταστήματα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι οποίες διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δυνατός κρότος πιθανόν να προκλήθηκε από χώρο εργαστηρίου επιχείρησης που βρίσκεται στην περιοχή. Ο ήχος ήταν τόσο έντονος, σύμφωνα με μαρτυρίες, που έγινε αισθητός σε αρκετά οικοδομικά τετράγωνα γύρω από το σημείο.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία εργαζομένου σε κοντινή απόσταση, ο οποίος αρχικά πίστεψε ότι ο θόρυβος προερχόταν από το ίδιο του το γραφείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ οι αρχές εξετάζουν την ακριβή αιτία του περιστατικού και την πηγή του εκκωφαντικού ήχου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί μεταφορά σε νοσοκομείο.