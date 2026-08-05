Ρέθυμνο:Εντοπίστηκαν -17- φυτείες και κατασχέθηκαν συνολικά -143- δενδρύλλια κάνναβης

Εντοπίστηκαν -17- φυτείες και κατασχέθηκαν συνολικά -143- δενδρύλλια κάνναβης στο Ρέθυμνο

Συνελήφθη ένας ημεδαπός και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα ημεδαπού κατηγορούμενων για τα κατά περίπτωση αδικήματα των παραβάσεων νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων

Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης

και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου, πρωινές ώρες χθες (04.08.2026), οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση εξερεύνησης σε ορεινές περιοχές των Δήμων Ρεθύμνου, Ανωγείων και Μυλοποτάμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν δεκαεπτά (17) φυτείες όπου καλλιεργούνταν επιμελώς συνολικά -143- δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως τρία (3) μέτρα.

Όπως διαπιστώθηκε σε μία εκ των φυτειών που εντοπίσθηκε σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, καλλιεργούνταν συνολικά (9) δενδρύλλια κάνναβης και συνελήφθη 38χρονος ημεδαπός ως εμπλεκόμενος στην εν λόγω φυτεία.

Επιπλέον σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ποιμνιοστάσιο 48χρονου ημεδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (2) κυνηγετικά όπλα, γεμιστήρας και καθαριστικά είδη όπλου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Από το χώρο των φυτειών κατασχέθηκαν πλήθος αντικειμένων – πειστηρίων, για περαιτέρω εκμετάλλευση.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των λοιπών δραστών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.