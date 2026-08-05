Δήμος Μαλεβιζίου:Συναυλία με τον Γιώργο Ξυλούρη απόψε στο ανοιχτό θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στο Γάζι

Στις 21.00 απόψε το βράδυ θα ξεκινήσει η συναυλία του Γιώργου Ξυλούρη στο ανοιχτό θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στο Γάζι. Ο ταλαντούχος ερμηνευτής έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα με γνωστές επιτυχίες που έχει αγαπήσει ο κόσμος.

Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 21.00 με ελεύθερη είσοδο με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και την υποστήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου και του πολιτιστικού συλλόγου «Μαλβαζία».

Ο Γιώργος Ξυλούρης, έγινε γνωστός μέσα από έναν μουσικό διαγωνισμό πριν από μερικά χρόνια. Από τότε βαδίζει τη δική του πορεία στο μουσικό στερέωμα με πολλές συνεργασίες με καταξιωμένους τραγουδιστές, αλλά και πολλά δικά του τραγούδια.