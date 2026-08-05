Xανιά:Αυθεντικό Κρητικό πανηγύρι σήμερα παραμονή της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού στις Βρύσες Αποκορώνου .

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βρυσών Αποκορώνου σας προσκαλεί σε ένα αυθεντικό Κρητικό πανηγύρι σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, παραμονή της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού.

Τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά ο αγαπημένος καλλιτέχνης Αναστάσης Μπούχλης με το συγκρότημά του, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο με παραδοσιακές μελωδίες και γνήσιο Κρητικό κέφι.

-Χώρος: Προαύλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βρυσών

– Ώρα έναρξης: 21:00

– Είσοδος: 20€ (περιλαμβάνει πλήρες μενού)

Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, γεύσεις και Κρητική φιλοξενία!