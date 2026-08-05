ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Xανιά:Αυθεντικό Κρητικό πανηγύρι σήμερα παραμονή της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού στις Βρύσες Αποκορώνου .

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βρυσών Αποκορώνου σας προσκαλεί σε ένα αυθεντικό Κρητικό πανηγύρι σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, παραμονή της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού.
Τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά ο αγαπημένος καλλιτέχνης Αναστάσης Μπούχλης με το συγκρότημά του, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο με παραδοσιακές μελωδίες και γνήσιο Κρητικό κέφι.

-Χώρος: Προαύλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βρυσών
– Ώρα έναρξης: 21:00
– Είσοδος: 20€ (περιλαμβάνει πλήρες μενού)

Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, γεύσεις και Κρητική φιλοξενία!

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Εντοπίστηκαν -17- φυτείες και κατασχέθηκαν συνολικά -143-...

0
Εντοπίστηκαν -17- φυτείες και κατασχέθηκαν συνολικά -143- δενδρύλλια κάνναβης...

Ηράκλειο:Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Καλοκαίρι 2026 του Πολιτιστικού ...

0
Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Καλοκαίρι 2026...

Ρέθυμνο:Εντοπίστηκαν -17- φυτείες και κατασχέθηκαν συνολικά -143-...

0
Εντοπίστηκαν -17- φυτείες και κατασχέθηκαν συνολικά -143- δενδρύλλια κάνναβης...

Ηράκλειο:Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Καλοκαίρι 2026 του Πολιτιστικού ...

0
Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Καλοκαίρι 2026...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Ένα μουσικό ταξίδι στην παράδοση! με τον Χάρη Φασουλά και την παρέα του στις Πατσίδες
Επόμενο άρθρο
Δήμος Μαλεβιζίου:Συναυλία με τον Γιώργο Ξυλούρη απόψε στο ανοιχτό θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στο Γάζι
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related