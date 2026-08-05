Η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου για τους νεκρούς πυροσβέστες και τις ελλείψεις στην πυροπροστασία

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει: «Ως Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τα πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο και το Γύθειο, αλλά και των θυμάτων από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους πυροσβέστες και τους πολίτες που τραυματίστηκανκατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, δύναμη και αντοχή όσων δοκιμάζονται στις πυρκαγιές που εξελίσσονται σε όλη την Ελλάδα.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους πυροσβέστες που παλεύουν για εργασιακά δικαιώματα, ασφαλείς συνθήκες εργασίας, επαρκές μόνιμο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και σύγχρονα μέσα. Για να γυρίζουν στα σπίτια και τις οικογένειές τους ασφαλείςόταν τελειώνουν τη δουλειά τους.

Όταν βέβαια οι πυροσβέστες τα διεκδικούσαν όλα αυτά, η κυβέρνηση τους αντιμετώπιζε με καταστολή, ΜΑΤ και χημικά, ενώ τώρα με περισσό θράσος και υποκρισία τους αποκαλεί «ήρωες» για να ξεμπερδέψει με τις ευθύνες της.

«Ήρωες» βάφτιζαν και τους υγειονομικούς την περίοδο της Πανδημίας, που χάρη στη δική τους προσφορά και αυτοθυσία σώθηκαν ζωές στο διαλυμένο σύστημα Υγείας. Σήμερα όμως που διεκδικούν τα αυτονόητα, δηλαδή προσλήψεις προσωπικού και σύγχρονες υποδομές, γίνανε «συμμορία της

μιζέριας» για να απαξιώνονται οι διεκδικήσεις τους που αφορούν όλο το λαό. Ακόμα και οι υγειονομικοίστο Ψυχιατρικό Nοσοκομείο Αθηνών στο Δαφνί που διαμαρτυρήθηκαν την ώρα που προσπαθούσαν μόνοι τους να μετακινήσουν με ασφάλεια ασθενείς τουςγια να τους προστατέψουν από τη φωτιά που πλησίαζε, απειλήθηκαν με πειθαρχικές διώξεις από τον Υπουργό εμπορίου της Υγείας.

Αποποίηση ευθυνών επιχειρεί επίσης η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός όταν αποδίδει τις πυρκαγιές και τις καταστροφές τους στην «κλιματική αλλαγή και την ένταση των φυσικών φαινομένων», τη στιγμή που δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο πυροπροστασίας και πρόληψης, και ενώ παραμένουν 3.500 κενές θέσεις πυροσβεστών και εκατοντάδες κενές θέσεις στις δασικές υπηρεσίες.

Την ίδια στιγμή που η πολιτική που εφαρμόζει η σημερινή και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις βλέπει τα δάση ως πεδίο κερδοφορίας καιτην προστασία της υγείας και της ζωής του λαού, της περιουσίας του και του περιβάλλοντος, ως «κόστος»μη επιλέξιμο από τους δημοσιονομικούς

περιορισμούς. Αντίθετα επιλογή και προτεραιότητα αποτελεί η χρηματοδότηση των μεγαλοεπιχειρηματιών της «πράσινης ανάπτυξης» και η δαπάνηδισεκατομμυρίωνευρώ για ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς υπό τις δεσμεύσεις της πολεμικής εμπλοκής.

Γι αυτό κάθε χρόνο είμαστε στο ίδιο έργο θεατές στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ,στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και των τεράστιων τεχνολογικών εξελίξεων, η δυνατότητα πρόληψης και προστασίας από φυσικές καταστροφές είναι απόλυτα ρεαλιστική .

-Οι υγειονομικοί, είμαστε σταθερά στο πλευρό των πυροσβεστών, στηρίζοντας τον αγώνα τους για σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

-Στηρίζουμε τους πυρόπληκτους στη διεκδίκηση αποζημίωσηςάμεσα και στο 100% όλων των περιουσιών που χάθηκαν, τιςοικογένειες, τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους.

-Καμία σκέψη για οικοπεδοποίηση ή άλλου είδους οικονομική εκμετάλλευση των δασικών περιοχών που έχουν καεί. Απαγόρευση αλλαγής χρήσης της γης στις καμένες εκτάσεις. Αναδάσωση και αποκατάσταση των πληγέντων φυσικών οικοσυστημάτων όπως το Φοινικόδασος στην Πρέβελη.

-Απαιτούμε ολοκληρωμένο σχεδιασμό πρόληψης, δασοπροστασίας και πυρόσβεσης από το κράτος.

Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε μαζικά και συλλογικά ενάντια στην πολιτική που θεωρεί κόστος και ζημιά την Υγεία, την προστασία της Ζωής μας από Φυσικές καταστροφές, την προστασία του περιβάλλοντος και του Οξυγόνου μας».