Ρέθυμνο:Διήμερο ιστορικών εκδηλώσεων ΚΚΕ στα Ανώγεια στις 6 και 7 Αυγούστου

Η Κομματική Οργάνωση Ανωγείων του ΚΚΕ διοργανώνει διήμερο εκδηλώσεων στις 6 και 7 Αυγούστου αφιερωμένο στην επέτειο των 80 χρόνων από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας ( 1946-2026) και στην επέτειο από την ηρωική μάχη του ΕΛΑΣ στο Σφακάκι.

Πιο συγκεκριμένα:

-Την Πέμπτη 6/8 στα Σείσαρχα Ανωγείων στις 8μμ στο παλιό δημοτικό σχολείο θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα: «Βαγγελιώ Κλάδου – Μια ζωή στον αγώνα».

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:

•Ομιλία από την Κατερίνα Μπακέλα, μέλος του ΓΠ Κρήτης του ΚΚΕ, με θέμα «80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, η συμμετοχή των γυναικών».

•Ομιλία από την Ιωάννα Δακανάλη, στέλεχος του ΚΚΕ, με θέμα «Βαγγελιώ Κλάδου, η ανυπότακτη δασκάλα του ΔΣΕ».

•Μουσικό αφιέρωμα από τον Ψαρογιώργη.

-Την Παρασκευή 7/8 στα Ανώγεια στην Πλατεία Αρμί θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την επέτειο της Μάχης στο Σφακάκι, αφιερωμένη στους ηρωικούς μαχητές του ΕΛΑΣ Ανωγείων.

– Στις 6μμ στο χώρο του Μνημείου της Μάχης, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων και παρουσίαση του ιστορικού της μάχης, με αναχώρηση από την Πλατεία Αρμί (γραφεία ΚΟ Ανωγείων) στις 5.30μμ.

– Στις 8μμ στην Πλατεία Αρμί θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση που θα περιλαμβάνει:

• Ομιλία από το Σάββα Βασιλειάδη μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, με θέμα: «Σύγχρονα διδάγματα από τη δράση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ».

• Προβολή του ντοκιμαντέρ «ΣΦΑΚΑΚΙ» του σκηνοθέτη Λευτέρη Χαρωνίτη.