Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Κλειστές οι υπηρεσίες του Δημοτικού Καταστήματος Αρκαλοχωρίου, την Πέμπτη 6 Αυγούστου λόγω της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη λιτανεία την Τετάρτη 5 Αυγούστου

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ενημερώνει τους δημότες ότι την Πέμπτη 6 Αυγούστου, με αφορμή την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Αφέντη Χριστού), Πολιούχου Αρκαλοχωρίου, το Δημοτικό Κατάστημα Αρκαλοχωρίου θα παραμείνει κλειστό. Τα Δημοτικά Καταστήματα Καστελλίου και Θραψανού θα λειτουργήσουν κανονικά και θα εξυπηρετούν τους πολίτες.

Παράλληλα, για την ασφαλή διεξαγωγή της λιτανείας, θα ισχύσει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας την Τετάρτη 5 Αυγούστου, από τις 19:00 και μέχρι την ολοκλήρωση της λιτανείας, κατά μήκος της διαδρομής της πομπής στις οδούς:

• Αγίου Νεκταρίου

• Αγίου Κωνσταντίνου

• Ελευθερίου Βενιζέλου

• Νίκου Καζαντζάκη

• Πλατεία ΚΤΕΛ

• Αϊνικολιώτη

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακόπτεται μόνο για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα διέλευσης της λιτανείας και θα αποκαθίσταται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της.