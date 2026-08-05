«Ο Δήμος Πλατανιά για τις πραγματικές Συνθήκες λήψης oμόφωνων και έγγραφων κοινών αποφάσεων, σχετικά με το πλαίσιο αναστολής λειτουργίας του Φαραγγιού της Σαμαριάς»

Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης της Αντιπεριφέρειας Κρήτης και προς αποκατάσταση της πραγματικότητας αναφορικά με το πλαίσιο λήψης αποφάσεων για την αναστολή λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, ο Δήμος Πλατανιά κρίνει αναγκαίο να υπενθυμίσει τα ακόλουθα:

Στις αρχές Μαΐου 2025!, όταν είχε δημιουργηθεί αδιέξοδο ως προς τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη λειτουργία του Φαραγγιού, ο Δήμος Πλατανιά ανέλαβε την πρωτοβουλία να προκαλέσει άμεσα σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με τη συμμετοχή του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., της Αντιπεριφέρειας Χανίων, του Δήμου Σφακίων και του Δήμου Πλατανιά, μέσω τηλε-διάσκεψης .

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνέβαλε καθοριστικά στην εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης, προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η προστασία της ανθρώπινης ζωής όσο και η εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού, μιας λύσης που διεύρυνε τα όρια για την λήψη απόφασης αναστολής

λειτουργίας του Φαραγγιού της Σαμαριάς, παράλληλα με την προσθήκη της προϋπόθεσης υπέρβασης κάποιων εξ αυτών, σε δύο από τους τρεις σταθμούς, που είναι εγκατεστημένοι στο φαράγγι, σύμφωνα με τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συμφωνήθηκε, από όλους τους εμπλεκόμενους, ένα μεταβατικό πλαίσιο λειτουργίας, σύμφωνα με το οποίο η εισήγηση για αναστολή λειτουργίας του Φαραγγιού θα βασίζεται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν τις μετρήσεις στα τρία σημεία παρακολούθησης

(Ξυλόσκαλο, Πόρτες και Αγία Ρουμέλη), με πρόβλεψη για ειδικές περιπτώσεις, όπου η υπέρβαση των καθορισμένων ορίων αφορά σωρευτικά, τα δύο από τα τρία σημεία.

Οι προϋποθέσεις αυτές έγιναν εγγράφως αποδεκτές μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από όλους τους συμμετέχοντες φορείς, – συμπεριλαμβανομένης και της Αντιπεριφέρειας Χανίων – και συμφωνήθηκε να εφαρμόζονται έως την οριστικοποίηση και έγκριση των σχετικών επιχειρησιακών σχεδίων που ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. είχε αποστείλει στην Πολιτική Προστασία της Αντιπεριφέρειας Χανίων.

(Μέχρι σήμερα κανείς από τους εμπλεκόμενους φορείς δεν έχει άρει την ανωτέρω συμφωνία του εγγράφως!)

Είναι επίσης απολύτως σαφές ότι, βάσει του ισχύοντος πλαισίου, ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. είναι ο αρμόδιος φορέας που εισηγείται την προληπτική αναστολή λειτουργίας του Φαραγγιού προς την Πολιτική Προστασία της Αντιπεριφέρειας Χανίων, η οποία στη συνέχεια ως καθ’ ύλην αρμόδια λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο Δήμος Πλατανιά παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων, με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των επισκεπτών, την προστασία του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος του Εθνικού Δρυμού και την ομαλή οικονομική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, δηλώνει ότι είναι πάντοτε διαθέσιμος να συμμετέχει σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τον επαναπροσδιορισμό των ορίων, των κριτηρίων και των προϋποθέσεων λειτουργίας του Φαραγγιού, με στόχο την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων, εφόσον αυτό προκύψει μέσα από τεκμηριωμένη επιστημονική και πραγματικη προσέγγιση και με κοινή συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως ακριβώς επιβάλλει η θεσμική συνεργασία και το Δημόσιο συμφέρον.

Η συμμετοχή της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη στην προτεινόμενη συνάντηση κρίνεται επιβεβλημένη λόγω αρμοδιότητας.

Συνοψίζοντας, το θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του Φαραγγιού είναι απολύτως συγκεκριμένο, κοινά συμφωνημένο και γνωστό σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Κάθε διαφορετική ερμηνεία ή παρουσίαση των γεγονότων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν συμβάλλει στην υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών, των επιχειρηματιών και των επισκεπτών.

Το παρόν κοινοποιείται στους Βουλευτές Ν. Χανίων, στο Γραφείο Περιφερειάρχη Κρήτης, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νομού Χανίων, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Δήμο Σφακίων, Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.