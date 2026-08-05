Ηράκλειο: Συναυλία Αγάπης “’Έρθεις δεν έρθεις…θα σ”αγκαλιάζω ” από την “Ηλιαχτίδα”στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ “ΕΡΘΕΙΣ ΔΕΝ ΕΡΘΕΙΣ…ΘΑ Σ’ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ”

Συναυλία Αγάπης “’Έρθεις δεν έρθεις…θα σ”αγκαλιάζω”

Μια βραδιά μνήμης, αγάπης και προσφοράς από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Γονέων & Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία “Ηλιαχτίδα”.

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων & Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία “ Ηλιαχτίδα” σε συνεργασία με την κ. Μαίρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, διοργανώνει τη Συναυλία Αγάπης “’Έρθεις δεν έρθεις…θα σ”αγκαλιάζω”, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, στις 21:00, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ( ΕΛΜΕΠΑ ).

Πρόκειται για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη των παιδιών που έφυγαν νωρίς, αλλά συνεχίζουν να ζουν στις καρδιές όσων τα αγάπησαν.

Παράλληλα, αποτελεί μια έμπρακτη έκφραση στήριξης προς τα παιδιά που δίνουν σήμερα τη δική τους μάχη απέναντι στον καρκίνο και στις οικογένειές τους.

Με τη δύναμη της μουσικής, η εκδήλωση φιλοδοξεί να ενώσει την κοινωνία σε ένα κοινό μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης και ελπίδας, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες στιγμές, η ανθρώπινη παρουσία και η προσφορά μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Ο Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων “ Ηλιαχτίδα”, βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και στις οικογένειές του, προσφέροντας

ψυχοκοινωνική, οικονομική και πρακτική υποστήριξη, με στόχο να μην μένει καμία οικογένεια μόνη σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Η συναυλία δεν αποτελεί απλώς μια μουσική εκδήλωση. Είναι μια πράξη μνήμης, αγάπης και συλλογικής ευθύνης. Είναι ύμνος στην αγάπη που δε σβήνει ποτέ…

Γιατί η μνήμη τους συνεχίζει να μας εμπνέει, να μας ενώνει και να μας υπενθυμίζει πως η αγάπη δεν γνωρίζει τέλος.

Στο χώρο της εκδήλωσης θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά, ώστε όσοι το επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της

“ Ηλιαχτίδας”.

Προσκαλούμε όλους τους πολίτες να δώσουν το παρών σε αυτή τη μοναδική βραδιά αγάπης και προσφοράς. Με την παρουσία τους στηρίζουν έμπρακτα το έργο της “Ηλιαχτίδας” και στέλνουν ένα μήνυμα ελπίδας σε κάθε παιδί και σε κάθε οικογένεια που δοκιμάζεται.

Τη συναυλία θα παρουσιάσει η δημοσιογράφος, κ. Αντιγόνη Ανδρεάκη.

Στη συναυλία θα συμμετέχουν αφιλοκερδώς οι καλλιτέχνες ( αλφαβητικά ) : Βασίλης Σκουλάς,

Βούλα Στρατάκη, Θανάσης Μαυρόκωστας & το Χορευτικό Συγκρότημα “Μαυρόκωστα” &

ο Μάνος Παπαδάκης.

Χορηγοί ( αλφαβητικά ) : Μεσόγειος Νεφρολογικά Κέντρα, Πλαστικά Κρήτης Α.Ε & ΣΥΦΑΚ

Xορηγός επικοινωνίας: FAMILY FM 89,5

Υποστηρικτές ( αλφαβητικά ) : Δήμος Μαλεβιζίου, EL TECH, Νικολέτα Βασιλάκη, Παναγιώτης Ντούρος & Το Χαμόγελο του Παιδιού.

Δωρεάν παραχώρηση του χώρου από την εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η συναυλία πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Στοιχεία εκδήλωσης

Ημερομηνία: Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Ώρα: Προσέλευσης: 20:30

Χώρος: Συναυλιακός Χώρος ΕΛΜΕΠΑ

Είσοδος: Ελεύθερη