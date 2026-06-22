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Δολοφονία Σταυρούλας: Τι έδειξε η νεκροψία – νεκροτομή

Από: ΠΚ team

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Την Τετάρτη η κηδεία της 45χρονης στα Χανιά.

Το χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι από τον 43χρονο Σκοπιανό, ήταν το μοιραίο για τη ζωή της Σταυρούλας Λεβεντάκη, σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή. Αυτό έδειξε η νεκροψία -νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο σώμα της άτυχης γυναίκας.

Ο θάνατος της 45χρονης επήλθε συνέπεια αιμορραγίας στο δεξιό μέρος του κεφαλιού, ωστόσο, το χτύπημα που δέχθηκε και ήταν το καίριο ήταν στην αριστερή πλευρά, καταλαμβάνοντας σχεδόν όλη την πλευρά του κρανίου της.

Οι δύο μαχαιριές που δέχθηκε στην θωρακική κοιλότητα ήταν επιφανειακές και δεν ήταν αυτές που επέφεραν απώλεια αισθήσεων, κάτι που σημαίνει ότι η 45χρονη αμέσως μόλις τις δέχθηκε άρχισε να φωνάζει και να καλεί σε βοήθεια.

Επίσης, δεν υπήρχαν καθόλου ίχνη στραγγαλισμού.

Την Τετάρτη η κηδεία

Το τελευταίο «αντίο» στην άτυχη γυναίκα θα πουν συγγενείς και φίλοι την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 11:15 στον Ι.Ν. Μεταμορφόσεως του Σωτήρος στο Βαρύπετρο.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

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ΠΚ team
ΠΚ team
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