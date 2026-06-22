Ολόκληρος ο Δήμος Ηρακλείου μια ανοιχτή σκηνή: Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του 11ου Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν»

Το πρόγραμμα της Τρίτης 23 Ιουνίου

Με αμείωτο ενδιαφέρον και μεγάλη προσέλευση του κοινού συνεχίζονται εκδηλώσεις του «Φεστιβάλ των Τειχών» που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου με πολίτες και επισκέπτες να απολαμβάνουν καθημερινά τη μαγεία της μουσικής, του χορού, θεάτρου και των άλλων δράσεων μέσα από την τέχνη.

Την Κυριακή το Φεστιβάλ συνεχίστηκε με πλούσιες εκδηλώσεις στην πόλη και την περιφέρεια του Δήμου. Στο πάρκο Γεωργιάδη πραγματοποιήθηκε η υπαίθρια έκθεση έργων: «The Cool Side of Art», Εργαστήρι Τέχνης Artzi Boortzi και οι «Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου» με θέμα Κλεάνθης Σιδηρόπουλος: «Μια ιστορία αρχαιοκαπηλίας γλυπτών από τη Γόρτυνα».

Οι μουσικόφιλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στην πλατεία Ελευθερίας τη «Γιορτή της Μουσικής… στο δρόμο» και να απολαύσουν ποιοτική μουσική από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου που γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής.

Στο 6Ο Γυμνάσιο Ηρακλείου παρουσιάστηκε η παράσταση μουσικού θεάτρου: «Οδύσσεια: Η Επιστροφή», στη Λοφούπολη η Εμμανουέλα Νινιράκη τραγούδησε Γιάννη Σπανό, στο πάρκο Γεωργιάδη πραγματοποιήθηκε η συναυλία Παραδοσιακής Κρητικής Μουσικής με το συγκρότημα του Δημήτρη Μακρυδάκη. Επίσης στον Άγιο Σύλλα οι φίλοι της Κρητικής μουσικής τη παρακολούθησαν τη συναυλία με το συγκρότημα του Γιώργου Κατσουλιέρη, ατο Δρακουλιάρη το κοινό απόλαυσε σε λαϊκά τραγούδια την Άννα Ψυχογιού

Το πρόγραμμα της Τρίτης 23 Ιουνίου

Ι. Ν. Αγίου Ματθαίου των Σιναϊτών

10:00 «Μαθαίνουμε τον Λάκκο»: Ξενάγηση στον Άγιο Ματθαίο των Σιναϊτών και στην περιοχή του Λάκκου από τον υπεύθυνο του Ναού Βασίλη Καφετζάκη και τον αρχιτέκτονα Ηρακλή Πυργιανάκη

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη

17:00 «Φέρε το αγαπημένο σου λούτρινο κουκλάκι για μια νύχτα στη βιβλιοθήκη!» (Teddy Bear Sleepover)

Τι θα έκαναν τα λούτρινα κουκλάκια σας αν περνούσαν μια νύχτα στη βιβλιοθήκη; Φέρτε το αγαπημένο σας λούτρινο και ελάτε να διαβάσουμε, να παίξουμε και να ζωγραφίσουμε μαζί!

Στο τέλος της δράσης, το κουκλάκι σας θα μείνει στη βιβλιοθήκη για μια μαγική νύχτα γεμάτη περιπέτειες με τους νέους του φίλους. Την επόμενη μέρα, όταν το παραλάβετε, θα ανακαλύψετε όλες τις σκανδαλιές και τις περιπέτειες που έζησε κατά τη διάρκεια της διανυκτέρευσης! Η παραλαβή των λούτρινων θα γίνεται από την επόμενη μέρα στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Επιμέλεια δράσης:

Ειρήνη Αντωνογιαννάκη Διάρκεια: 60 λεπτά, Για παιδιά από 4–8 ετών. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα, Δηλώσεις συμμετοχής: 10:00 -14:00, 2813409705

Μικρός Άγιος Μηνάς

18:00 «Στα βήματα του Καζαντζάκη… Μεγάλο Κάστρο». Εκπαιδευτικός περίπατος για ενήλικες από το Μουσείο Καζαντζάκη.

Σημείο εκκίνησης: «Άγιος Μηνάς», Σημείο λήξης: Προμαχώνας Μαρτινέγκο – Τάφος Καζαντζάκη.Υλοποίηση: Κλεάνθη Κριθίνου, υπεύθυνη Μόνιμης Έκθεσης και Επικοινωνίας, Μουσείο Καζαντζάκη.Σχεδιασμός: Χαρά Βαβαδάκη, Βαγγέλης Χαριτόπουλος. Σας συνιστούμε να φοράτε άνετα ρούχα και κατάλληλα υποδήματα καθώς και να έχετε μαζί σας καπέλο και νερό. Για δηλώσεις συμμετοχής και κράτηση θέσης επικοινωνήστε με το Μουσείο Καζαντζάκη. Τ.: 2810741689

Νέα Αλικαρνασσός (Πλατεία Αγίου Νικολάου)

19:00 Vitalio Close up Magic show

Ο Μάγος Vitalio παρουσιάζει μαγικά στους περαστικούς σε απόσταση αναπνοής! Συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι με απίθανα ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα!

Πάρκο Γεωργιάδη

20:00 Συναυλία: “Sarris music school Rock Night”

Συντελεστές: Junior rock band & rock band

Υπεύθυνος: Μανώλης Ζωγραφάκης

Δειλινά (θεατράκι)

20:00 «Ο Καραγκιόζης και ο χαμένος θησαυρός»: Ο πρωταγωνιστής του μπερντέ με την παρέα του, θα μπει σε μια χαριτωμένη περιπέτεια με απίθανη κατάληξη!

«Ο μαγικός κόσμος του καραγκιόζη» – Παράσταση και παρουσίαση της τέχνης του

Θεάτρου Σκιών από το Θέατρο Σκιών Κρήτης. Πριν την παράσταση ο Καραγκιοζοπαίχτης ξεναγεί το κοινό στον κόσμο της τέχνης του θεάτρου σκιών παρουσιάζοντας εν συντομία την ιστορία του από την αρχαιότητα έως σήμερα αλλά και φιγούρες και εργαλεία πίσω από το μπερντέ!

Μια διαδραστική, ψυχαγωγική και συνάμα εκπαιδευτική εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Ο Άθως Δανέλλης και ο Γιάννης Παπαδόπουλος (Γιουβάν) παίζουν και σας αποκαλύπτουν τον μαγικό κόσμο του Καραγκιόζη.

Μασταμπάς (Παναγίτσα)

20:30 “Από τη Στεία ως τα Χανιά ούλη η Κρήτη αξίζει…!” με τη Μικτή Παραδοσιακή Χορωδία “Καστρωδούντες”

Στη μουσική αυτή εκδήλωση παρουσιάζονται τραγούδια από τους τέσσερις Νομούς της Κρήτης, τα οποία αποδίδονται με πρωτότυπο και πειραματικό τρόπο σε μονοφωνική χορωδιακή εκτέλεση από τα περίπου 60 μέλη της Χορωδίας.

Συμπράττει η Δημοτική Παραδοσιακή Χορωδία Ανωγείων. Συμμετέχει και η Παιδοεφηβική Χορωδία Ι. Ν. Παναγίας Μασταμπά “Καστρωδούντες” με αντίστοιχο κρητικό παραδοσιακό ρεπερτόριο.Την εκδήλωση πλαισιώνουν αποκλειστικά κρητικά και ελληνικά παραδοσιακά όργανα. Επιμέλεια – διδασκαλία – διεύθυνση: Θάνος Α. Γιακουμάκης Κείμενα – παρουσίαση τραγουδιών: Κική Αργυρίου

Λόφος Λειβάδας (2ο Δημοτικό σχολείο Βουτών)

21:00 Συναυλία Κρητικής μουσικής με τον Γιώργη Ξυλούρη (Καντρή) και το συγκρότημά του

Μανώλης Σαλούστρος (Λαούτο), Γιώργος Ξυδάκης (Λαούτο, φωνή), Μηνάς Παιγνιωτάκης (κρουστά)

Θεατράκι Καράβολα (στην παραλιακή λεωφόρο)

21:00 «Για δες περβόλι όμορφο». Συναυλία Κρητικής μουσικής με τον Δημήτρη Σταυρακάκη και το συγκρότημα του

* μεταφορά από Άγιο Βλάσση

Συνεχίζονται οι παράλληλες δράσεις

Πλατεία Ελευθερίας

Έκθεση με έργα τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου έρχεται με μια 2η έκθεσή της να μετατρέψει την διαδρομή στην πόλη από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία.

Συγκεκριμένα, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας προβάλλοντας την πλούσια εικαστική συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων uv μεγάλης κλίμακας των έργων της. Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων ζωγραφικών έργων από την συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, σε ανοικτούς επισκέψιμους χώρους της πόλης, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη

υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη δημοτική συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την αποτελούν.

Κάθε έργο φέρει γραμμωτό κώδικα ταχείας απόκρισης (qr code) που προσφέρει στους επισκέπτες άμεση πρόσβαση στη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης. Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 σε περισσότερα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των ενετικών τειχών.

Η συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της: https://heraklionartgallery.gr/

Πύλη Αγίου Γεωργίου

«Το Πέρασμα του Χρόνου»: Έκθεση Φωτογραφίας σε δύο φωτογραφικές ενότητες

Ενότητα Α: «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες» από τη Φωτογραφική Ομάδα Αγ. Ιωάννη

Ενότητα Β: «Από τον φακό στην ψυχή» από το PhotoVoice Project εργαζομένων Μ.Φ.Η.

Η φωτογραφική έκθεση «Το Πέρασμα του Χρόνου», παρουσιάζεται σε δύο θεματικά συνδεδεμένες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες», η Φωτογραφική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη, μέσα από εικόνες της καθημερινότητας, αποτυπώνει και αναδεικνύει τη δυναμική σχέση ανθρώπου και χώρου στον χρόνο.

Το βλέμμα εστιάζει στη ζωή της πόλης –και όχι μόνο– και συναντά ιστορίες που ξεδιπλώνονται μέσα της, σκιαγραφώντας τη διαρκή κίνηση του χρόνου.

Η δεύτερη ενότητα προέρχεται από το κοινωνικό project PhotoVoice με τίτλο «Από τον φακό στην ψυχή», το οποίο υλοποιήθηκε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της πόλης, με τη συμμετοχή των εργαζομένων και σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ.

Στόχος του είναι η ανάδειξη του ρόλου της φροντίδας και της αξίας των ηλικιωμένων ως ανθρώπων με μνήμη, εμπειρία και ενεργή παρουσία στον χρόνο. Οι δύο ενότητες συνομιλούν σε ένα κοινό αφήγημα για τον χρόνο, την ταυτότητα και τις ανθρώπινες διαδρομές. Ωράριο Λειτουργίας: καθημερινά 09:00 – 22:00

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.), Δουκός Μποφώρ 20

Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας: «Διάλογοι σε Εικόνες»

Η ομαδική αυτή έκθεση συγκεντρώνει έργα φωτογράφων που επιλέγουν να αφηγηθούν ιστορίες μέσα από δίπτυχα — δύο εικόνες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα, σε μια εικαστική συνομιλία. Το κάθε ζευγάρι φωτογραφιών λειτουργεί σαν ένας μικρός κόσμος, όπου οι σχέσεις μεταξύ των εικόνων μπορεί να είναι προφανείς ή κρυφές, να βασίζονται στην οπτική ομοιότητα, στην αντίθεση ή στη θεματική τους σύνδεση.

Τα δίπτυχα δημιουργούν έναν χώρο για διάλογο, όχι μόνο μεταξύ των ίδιων των εικόνων, αλλά και ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον θεατή. Οι συσχετισμοί που αναδύονται συχνά υπερβαίνουν την αρχική πρόθεση του δημιουργού, αφήνοντας χώρο για προσωπικές ερμηνείες και νέες αφηγήσεις. Έτσι, η έκθεση γίνεται μια πρόσκληση για παρατήρηση, αναστοχασμό και ανακάλυψη — μια εμπειρία όπου η ένωση δύο φωτογραφιών μπορεί να γεννήσει κάτι εντελώς νέο.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Λάκκος

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Ηράκλειο, το ημερολόγιο μιας πόλης»

Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από το Ηράκλειο, την πόλη που ζούμε, δραστηριοποιούμαστε και περνάμε την καθημερινότητά μας. Αποτυπώνουμε τις γειτονιές της πόλης, τους ανθρώπους της, την κάθε της γωνιά που έχει κάτι να αφηγηθεί φωτογραφικά. Μέσα από τη φωτογραφία δρόμου, τα πορτραίτα των κατοίκων της, την αποτύπωση μνημείων, πλατειών, των τειχών, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, προσπαθούμε να απαθανατίσουμε τον παλμό της.

Διάρκεια Έκθεσης: έως Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Λεωφόρος Δικαιοσύνης (προς πλατεία Δασκαλογιάννη)

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Τρίτη ηλικία»

Η τρίτη ηλικία δεν είναι μόνο το τέλος μιας διαδρομής· είναι ένας κόσμος γεμάτος μνήμες, εμπειρίες, σιωπές και βλέμματα που κουβαλούν τον χρόνο. Οι φωτογραφίες αυτής της έκθεσης επιχειρούν να σταθούν απέναντι στους ηλικιωμένους ανθρώπους με σεβασμό και ευαισθησία, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη παρουσία πέρα από στερεότυπα και προκαθορισμένους ρόλους. Κάθε πρόσωπο αφηγείται μια ιστορία.

Τα χέρια, οι ρυτίδες, οι κινήσεις και οι εκφράσεις γίνονται ίχνη ζωής, φορείς προσωπικής και συλλογικής μνήμης. Μέσα από στιγμές καθημερινότητας, μοναξιάς, τρυφερότητας ή περισυλλογής, οι εικόνες φωτίζουν την αξιοπρέπεια και τη δύναμη που παραμένουν ζωντανές στο πέρασμα του χρόνου.

Η έκθεση αποτελεί μια πρόσκληση να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας· όχι μόνο ως φορείς του παρελθόντος, αλλά ως ενεργό και πολύτιμο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Πάρκο Γεωργιάδη

Έκθεση χειροτεχνών: Η Έκθεση Χειροτεχνών σας περιμένει καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Χειροτέχνες της πόλης, μας αποκαλύπτουν τα μυστικά της τέχνης τους και μας προσκαλούν σε ανοιχτά εργαστήρια υφαντικής, μακραμέ, ζωγραφικής, κ.α.

Μην τους χάσετε!

Διάρκεια Έκθεσης: Τρίτη 16 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Παζάρι Βιβλίου!: Το Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης διοργανώνει Παζάρι Βιβλίου. Αποκτήστε σημαντικές εκδόσεις της ΒΔΒ σε προνομιακές τιμές!

Διάρκεια: από Δευτέρα 15 έως Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00, Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο 09:00 – 14:30

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

«Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου»

Το Αρχαιολογικό Μουσείο στο τρίστρατο των ταξιδιών της μνήμης και της αφήγησης έχει από καιρό ετοιμαστεί για τους νέους διαλόγους. Εφηρμοσμένοι διάλογοι, μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων.

Συνάντηση που αποβλέπει στην κατανόηση, τη σύγκριση των αναπαραστάσεων, στη διατύπωση απόψεων ως προς τα νοήματα που κάθε έκθεμα του Μουσείου περικλείει και κάθε αρχαιολόγος – από τότε που το Μουσείο θεμελιώθηκε – εκπροσωπεί.

Εφηρμοσμένοι διάλογοι που συγκλίνουν ως προς την έμφαση στη διαχρονία της αξίας των εκθεμάτων όχι μόνο ως τέχνη, ιστορία, τεχνική, πολιτισμός αλλά και ως μικρές σταγόνες ανακούφισης από μία καθημερινότητα που συχνά μας πνίγει.

Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε μέσω ξεναγήσεων από αρχαιολόγους του Μουσείου κάποιες μικρές ιστορίες αντικειμένων, τα οποία πολλές φορές παραμένουν στη σκιά των εμβληματικών έργων τέχνης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, αναμένοντας και τη δική τους ξεχωριστή προβολή! Ελάτε λοιπόν! Η συνεργασία αυτή αποβαίνει ιδιαιτέρως παραγωγική.

Πρόγραμμα:

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στις 18:00

Κατερίνα Αθανασάκη: «Τρεις μικρές ιστορίες για τη Θεά των Όφεων»

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στις 18.00

Παρασκευή Σταματάκη: «Ένα μινωικό καπνιστήρι και η μελισσοκομία στη μινωική Κρήτη»

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στις 11.00

Γεωργία Φλούδα: «Η θάλασσα και το ταξίδι στη μινωική Κρήτη»

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Φεστιβάλ: ΕΔΩ

Ακολουθήστε τις σελίδες του Φεστιβάλ στα κοινωνικά δίκτυα:

Facebook: https://www.facebook.com/StreetArtFestival.gr

Instagram: https://www.instagram.com/streetartfestival.gr/