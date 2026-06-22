Ηράκλειο:Η εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» γιορτάζει 80 χρόνια ιστορίας με δύο μεγάλες εκδηλώσεις

Η εφημερίδα «ΠΑΡΤΙΣ» κλείνει οκτώ δεκαετίες ζωής και το γιορτάζει με δύο ξεχωριστές επετειακές εκδηλώσεις

Ογδόντα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στον χώρο της ενημέρωσης συμπληρώνει φέτος η εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» και τιμά την ιστορική της διαδρομή με δύο ξεχωριστές επετειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στην ιστορία, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ταυτότητα της Κρήτης.

Η Κρήτη υπήρξε διαχρονικά τόπος δημιουργίας, έμπνευσης και πολιτισμού. Ποιητές, συγγραφείς, καλλιτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος ανέδειξαν το νησί μέσα από το έργο τους, αφήνοντας μια πολύτιμη παρακαταθήκη που εξακολουθεί να φωτίζει τις επόμενες γενιές. Με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ δεκαετιών από την ίδρυσή της, η «ΠΑΤΡΙΣ» αποτίνει φόρο τιμής σε αυτή τη μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά μέσα από ένα διήμερο εκδηλώσεων στο Ηράκλειο.

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 23 Ιουνίου στις 19:30 στο Πολύκεντρο Ηρακλείου, στην οδό Ανδρόγεω, όπου θα τιμηθούν όλοι όσοι συνέβαλαν στη μακρά και δημιουργική πορεία της ιστορικής εφημερίδας.

Η κορύφωση των εορτασμών θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 20:00 στην Πλατεία Ελευθερίας, σε μια ανοιχτή για το κοινό βραδιά υψηλού συμβολισμού και συγκίνησης. Μέσα από μια ξεχωριστή σκηνική σύνθεση, η ιστορία της Κρήτης θα ζωντανέψει μέσα από τον λόγο, τη μουσική και τη δύναμη της συλλογικής μνήμης.

Κεντρικό στοιχείο της εκδήλωσης θα αποτελέσουν τα εμβληματικά πρωτοσέλιδα της «ΠΑΤΡΙΣ», τα οποία θα λειτουργήσουν ως ένας ζωντανός καθρέφτης της κοινωνίας και των σημαντικών ιστορικών στιγμών που σημάδεψαν το νησί και τη χώρα. Η αφήγηση αυτής της διαδρομής θα πραγματοποιηθεί από τους Κώστα Φασουλά και Κατερίνα Βερντέζου, οι οποίοι θα δώσουν φωνή στα γεγονότα, τα πρόσωπα και τις εποχές που καθόρισαν τη σύγχρονη ιστορία της Κρήτης.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς αναμένεται να προσφέρει ιδιαίτερες στιγμές συγκίνησης, με τη συμμετοχή σημαντικών ερμηνευτών και δημιουργών. Ο Κώστας Μακεδόνας, η Μαρία Σουλτάτου και ο Βασίλης Σταυρακάκης, μέσα από τραγούδια που φέρουν τη σφραγίδα των στίχων του Μήτσου Σταυρακάκη, θα ταξιδέψουν το κοινό σε μνήμες, εικόνες και συναισθήματα. Ξεχωριστή θα είναι και η παρουσία του Γιώργου Ξυλούρη (Καντρή) και του Γιάννου Χαρίτη, που θα προσθέσουν ήχους της κρητικής παράδοσης και της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια της εκδήλωσης υπογράφει ο Λευτέρης Χαρωνίτης, συνθέτοντας ένα ενιαίο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα όπου η ιστορία, η τέχνη και η δημοσιογραφία συναντώνται με τρόπο ουσιαστικό και συγκινητικό.

Η επετειακή αυτή διοργάνωση δεν αποτελεί μόνο έναν εορτασμό για τα 80 χρόνια της «ΠΑΤΡΙΣ». Είναι μια δημόσια αναγνώριση της προσφοράς των ανθρώπων που δημιούργησαν, εμπνεύστηκαν και άφησαν το αποτύπωμά τους στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Κρήτης. Παράλληλα, αποτελεί μια υπενθύμιση ότι ο τόπος συνεχίζει να παράγει πολιτισμό, ιδέες και δημιουργία, διατηρώντας ζωντανή τη σύνδεση ανάμεσα στο χθες, το σήμερα και το αύριο.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.