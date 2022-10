Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα του 10ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Θέμα : Το πρόγραμμα

Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα του 10ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / ChaniaFilmFestival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 19 έως και το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων και online μέσα από το www.chaniafilmfestival.com.

Το πρόγραμμα των ταινιών, καθώς και των παράλληλων δράσεων, αναρτήθηκε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του Φεστιβάλ στην διεύθυνση:

όπου μπορείτε να βρείτε και τον κατάλογο αλλά και το ωρολόγιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ και σε ηλεκτρονική μορφή/

Δείτε επίσης το επίσημο τρέιλερ του #CCF10 με την υπογραφή της δημιουργικής ομάδας του CFF

Συμπληρώνοντας 10 χρόνια παρουσίας το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων καλεί τους φίλους του, για μια ακόμη χρονιά, για να μοιραστεί μαζί τους μοναδικές εμπειρίες. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ, μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες και animation εντάσσονται σ’ αυτό. Εκθέσεις, masterclasses, εκδόσεις, πάρτι και πολλές άλλες δράσεις.

Ειδικές προβολές, αφιερώματα και ένας πλούσιος κατάλογος ταινιών και εργαστηρίων για την Εκπαιδευτική Κοινότητα.

Ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν οι φίλοι του Φεστιβάλ στο φιλόξενο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, καθημερινά από νωρίς το πρωί έως και αργά το βράδυ. Με τους συντελεστές των ταινιών να είναι μαζί μας να μοιραζόμαστε σκέψεις και εντυπώσεις.

Μέρος του προγράμματος θα είναι διαθέσιμο – τις μέρες του Φεστιβάλ- σ’ όλη την Ελλάδα διαδικτυακά – σε προστατευμένο περιβάλλον – στο

www.chaniafilmfestival.com.

Παράλληλα μοναδικά εργαστήρια και masterclasses θα υλοποιηθούν σε φυσικό περιβάλλον για τους φίλους του Κινηματογράφου, του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης.

Καθημερινά, ο παλμός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θα μεταφέρεται μέσα από το CFFradio, που για μια ακόμη φορά θα εκπέμπει – στα fm αλλά και διαδικτυακά -7-9 μ.μ. από το studio του, στον εξωτερικό χώρο του Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Από το ραδιόφωνο θα περάσουν καλεσμένοι και θεατές μεταφέροντας εμπειρίες και εντυπώσεις. Το CFFradio αποτελεί κοινή δράση με το Δίκτυο 91,5 fm.Επίσης, μέσα από το κανάλι του 10ουCFF στο youtube, θα υπάρχει μια καθημερινή, ειδική, ζωντανή εκπομπή, η οποία θα δίνει τον παλμό του Φεστιβάλ με παρουσιάσεις, συζητήσεις και πολλές εκπλήξεις.

Στην 10η διοργάνωσή του, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων απονέμει «βραβεία κοινού» τα οποία υιοθετεί και υποστηρίζει η Fisher.

Οι δράσεις του Φεστιβάλ δεν έχουν οικονομική υποχρέωση για τους συμμετέχοντες.

Το 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων σχεδιάζεται και επαναπροσδιορίζεται με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν για την προστασία από τη διάδοση του covid19.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων,

θα ζήσουν μοναδικές στιγμές σε ένα δεκαήμερο γεμάτο εμπειρίες.

Το 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων σε Εικόνες

Καλεσμένοι στο CFF10

Τιμώμενο Πρόσωπο : Κώστας Γαβράς

Ο Κώστας Γαβράς τιμά με την παρουσία του το 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων CFF!

Ο διεθνούς φήμης Σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς είναι το τιμώμενο πρόσωπο του 10ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022, 6-10 το απόγευμα, θα γίνει ειδική εκδήλωση για τον τιμώμενο φιλοξενούμενο του Φεστιβάλ, τον Σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά με παράλληλη προβολή της ταινίας του «ΑΜΗΝ».

«ΠΗΓΑΙΝΕ ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΠΑΣ» δηλώνει στην αυτοβιογραφία του και με αυτή την προτροπή που εκφράζει και τις δικές μας δράσεις τον καλωσορίζουμε και τον τιμούμε!

Ειδικοί Καλεσμένοι

Δυο πρόσωπα με ρίζες και στα Χανιά και με μεγάλες διαδρομές στον χώρο του Κινηματογράφου διεθνώς συγκαταλέγονται στους ειδικούς καλεσμένους μας.

Θόδωρος-Τεό Καλομοιράκης

Γεννήθηκε στα Χανιά και μεγάλωσε στην Αθήνα. Μπήκε στον κόσμο του Κινηματογράφου σπουδάζοντας παράλληλα στις Σχολές Δοξιάδη και Λυκούργου Σταυράκου. Βρέθηκε με υποτροφία στην Αμερική, όπου άφησε κριτική και σκηνοθεσία για να ξεκινήσει μια καριέρα ζωής, στην κατασκευή Κινηματογράφων και home theater. Πήρε τα πανάκριβα υλικά των ονείρων μας και έφτιαξε Κινηματογράφους ονείρων!

Ο Theo ή Θόδωρος Καλομοιράκης είναι φιλοξενούμενός μας στο 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Νίκος Καβουκίδης

Γεννήθηκε στον Πειραιά και από πολύ μικρός διδάχτηκε τα μυστικά της 7ης τέχνης από τον πατέρα του Γιώργο, ο οποίος ήταν από τους πρωτεργάτες του Κινηματογράφου, σκηνοθέτης, παραγωγός, πιστός φίλος, συνεργάτης και στήριγμα του Φιλοποίμενα Φίνου. Στα 15 του χρόνια, παθιασμένος πια με την κάμερα, ξεκίνησε να εργάζεται συστηματικά στη Φίνος Φιλμ σαν βοηθός οπερατέρ και μοντέρ, εκπαιδευόμενος από τον Φίνο και τον Ντίνο Κατσουρίδη.

Ο πολυβραβευμένος Νίκος Καβουκίδης, από τους τελευταίους μεγάλους κινηματογραφιστές, είναι φιλοξενούμενός μας στο 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

Παράλληλα περισσότεροι από 60 σκηνοθέτες και σκηνοθέτριες – απ’ όλο τον κόσμο- θα βρίσκονται στην αίθουσα για να παρουσιάσουν την δουλειά τους και να συζητήσουν με τους θεατές.

Δεκαοκτώ εκπαιδευτές από τον χώρο του Κινηματογράφου, της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού θα βρεθούν στα Χανιά για μοναδικά εργαστήρια και master classes.

Πρεμιέρα

Το 10Ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, τιμώντας τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή και κρατώντας την παράδοση να κάνει πρεμιέρα με ιστορική ταινία του Ελληνικού Κινηματογράφου, επέλεξε για την πρεμιέρα της 10ης διοργάνωσής του το εμβληματικό «1922» του Νίκου Κούνδουρου.

Η ταινία αφηγείται, μέσα από την προσωπική τραγωδία τριών προσώπων, τη Μικρασιατική Καταστροφή και τη μαρτυρική πορεία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον θάνατο από τα στρατεύματα του Κεμάλ, μαζί με τις ένοπλες ομάδες μουσουλμάνων.

Η προβολή γίνεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και στην προβολή της θα μας τιμήσει με την παρουσία του ο Διευθυντής φωτογραφίας της, Νίκος Καβουκίδης.

Την προβολή στηρίζει η Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων «Ο Άγιος Πολύκαρπος»

Ταινίες μυθοπλασίας και Ντοκιμαντέρ που καθηλώνουν, όπως …

• «Zátopek» του David Ondříček. Το συναρπαστικό δράμα του David Ondříček δείχνει τη ζωή του Έμιλ Ζάτοπεκ, ενός διάσημου Τσέχου δρομέα μεγάλων αποστάσεων και Ολυμπιονίκη, ενός ανθρώπου που με εντυπωσιακή ανεμελιά ξεπερνούσε τα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων και ενώθηκε με τους γίγαντες που μετέφεραν το αθλητικό γεγονός στην κατηγορία των αξέχαστων ιστοριών.

Σε συνεργασία με το Τσέχικο Ινστιτούτο Αθηνών, την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ και το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Χανίων.

• «Κόκκινη Λάσπη» του Farid Bentoumi. Κοινωνικό και οικολογικό θρίλερ από το 22ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας.

• «Μαγνητικά Πεδία» του Γιώργου Γούση. Η ταινία, που έχει πάρει τον δρόμο για τα Oscar, μαζί με τον δημιουργό της θα βρεθούν κοντά μας.

• «Θ. Αγγελόπουλος – Ν. Παναγιωτόπουλος ο καθένας με την μουσική του» , των Γιάννη Σολδάτου & Αντώνη Κόκκινου. Σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος

• «Αποχαιρετισμός» του Σταύρου Ψυλλάκη

• «Αρκαδία, “Καμπανία” της Ανατολής» του Κώστα Σπυρόπουλου

• «Η προκυμαία» του Άγγελου Κοβότσου

• «Τελευταίο ταξίδι» του Άρη Χατζηστεφάνου

• «Μεμέντο» του Νίκου Ζιώγα

• «Το άλλο μισό» του Γιώργου Μουτάφη

• «Kε•hajas – Ο Άνθρωπος της Γης» του Γιώργου Κωμάκη

• «Τα Ρόδια του Ναγκόρνο Καραμπάχ» του Θωμά Σίδερη

• «Ο Καραγκιοζοπαίχτης» των Νυόν & Ιρίνα Μπόικο

• «Ο Δημήτρης, ο Νίκος …και η Αρχή της Απροσδιοριστίας» του Κώστα Αινιάν

• «Το Στοίχημα» της Μαρίας Λεωνίδα

• «Μόνος στο δάσος» του Λευτέρη Φυλακτού

Από τη διεθνή Σκηνή τα Ντοκιμαντέρ

• «Σπίτι από θραύσματα» του Simon Lereng Wilmont

• «Penelope mon amour» της Claire Doyon

• «Mamody, the Last Baobab Digger» του Cyrille Cornu

• «Assomoud – Το σπίτι των παιδιών που αντιστέκονται», της Φραντσέσκα Ζώναρς

• «Angel» της Sogol Jafari

• «Cuckoo!» της Cecilia Felmeri

• «El canto del cisne» του Francisco Hervada Martin

• «The single horn» του Mohamad Kamal Alavi

• «I win» της Evgenia Taneva

• «Middle Eastern Stories : FATHER» της Reza Daghagh

• «A winner» της Mehdi Mahaei

• «To The Blue» του Moslem Agha Kochakzadeh

• «DERACINÉES» του Frank Planaς

• «Liwan-A Story of Cultural Resistance» του Doris Hakim

Μικρού μήκους ελληνικές μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ όπως …

• «Alacarte» των Ταξιάρχη Δεληγιάννη & Βασίλη Τσιουβάρα

• «Brutalia, days of labour» του Μανώλη Μαυρή

• «Η επιστροφή» της Νεφέλης Ράπτη

• «Ο Καμβάς» του Κωνσταντίνου Σπανουδάκη

• «H ψίχα στο κουκούτσι» του Γιώργου Χρυσανθακόπουλου

• «Company» των Ευθυμίας Κωτούλα & Επαμεινώντα Μιχαλόπουλου

• «Και να που ήρθε η ώρα πάλι για ταξίδι» του Βασίλη Τσιράκη

• «Πρώτο Μπάνιο» του Αλέξανδρου Κωστόπουλου

• «Η Αγία» του Βασίλη Σταυρόπουλου

• «The Wanting» του Αλέξανδρου Mattei

• «Θεά, σκουπίδια & βία» των Αριστοτέλη Χαϊτίδη & Άλκιστι Καφετζή

• «Προσπαθώ να θυμηθώ» της Pegah Ahangarani

• «Madonna f64.0» του Σταύρου Μαρκουλάκη

• «Το περιβόλι του θανάτου» του Στέλιου Τατάκη

• «Το Κουτί» του Μιχάλη Μπασιά

• «Όπως θα συνέβαιναν μέσα στο νερό» της Ανθής Νταουτάκη

• «Mea Filia» της Χριστίνας Τσακμάκα

• «Zabeta» της Σοφίας Σφυρή

• «Η άλλη πλευρά» της «Τίνα Μάμαλη»

• «Echo» του Σέργιου Κοτσόβουλου

• «Πειραιώτικα» του Λάκη Κυρλίδη

• «Τόλης live ή Τορόντο» του Αλέξανδρου Ρέλλου

• «Εμού θανόντος γαία μιχθήτω πυρί» του Evripidis Karydis

• «Συναντήσεις» του Κυριάκου Χατζημιχαηλίδη

• «Λίλα» του Μάκη Παπαδημητρίου

• «Μη μου χαλάς τις πέτρες μου» της Κατερίνας Πατρώνη

• «Aygol» του Δημήτρη Αργυρίου

• «Το κοφίνι» των Άγγελου & Αριστείδη Λεχουρίτη

• «Summer» του Στέλιου Χριστοφόρου

• «The Agind Land» των Δημήτρη Τρομπούκη & Γιώργου Οικονόμου

• «Εν ομονοία» της Όλγας Μπακοπούλου

• «Έχει η πόλη πεθάνει;» της Δήμητρας Μητσάκη

Animation

To Animation έχει ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα και του 10ουΦεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων με ταινίες όπως:

• «Μια νύχτα στο Νεκροταφείο» / Στέλιος Πολυχρονάκης

• «The Knight’s Hart»/ Vivi Markatos

• «Απολεσθέντα»/ Βίβιαν Παπαγεωργίου

• «A dream of Himera» / Gianfrancesco Iacono

• «Biplane Model Kit» / Tine Kluth

• «Blocks» /Adrian Jaffé

• «Depths of night»/Step C

• «Dream in Color»/ Marijn Raeven

• «Fly attack»/ της Lama Siouri

• «Journey in amnesia»/ Anouk Kilian-Debord

• «The strength of conviction» / Vicky Calavia & Maria Arrondo

Μουσική και Μουσικοί

• «Ανέστης Δελιάς, η μαύρη γάτα του ρεμπέτικου», του Σπύρου Μανωλάτου

• «Airland» του Χάρη Ραφτογιάννη

• «Πεντάγραμμα Αντίστασης» του Γιάννη Τσιαχρίστα

Ταινίες για Παιδιά και Νέους & για όσους είναι κοντά στους Νέους

• «Ο Κιρικού και η Μάγισσα» του Michel Ocelot

• «Ο Ίκαρος και ο Δαίδαλος» του Κάρλο Βόγελε

• «Καλάμιτι, το κορίτσι συμφορά» του Rémi Chayé

• «Triple Trouble» της Marta Karwowska

• O αδελφός μου κυνηγάει δεινόσαυρους» του Stefano Cipani

• «Η Ρόκα αλλάζει τον κόσμο» της Katja Benrath

• «Η Λέσχη των Άσχημων Παιδιών» του Jonathan Elbers

• «Team Marco» του Julio Vincent Gambuto

Μεταμεσονύχτια Προβολή

Συνεχίζοντας την παράδοση των τελευταίων χρόνων, το 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων καλεί τους φίλους του να ζήσουν την εμπειρία της μεταμεσονύχτιας προβολής.

Το ραντεβού μας είναι τα μεσάνυχτα τουΣαββάτου, 22 Οκτωβρίου 2022,στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Φετινή επιλογή η ταινία Μάρκος του Νίκου Σκορέτζου για την ζωή και την μουσική του Μάρκου Βαμβακάρη.

«Η ταινία αποτελεί μία προσπάθεια μέσα σε 90 λεπτά να μιλήσουμε για τον Μάρκο Βαμβακάρη, για τη ζωή και το έργο του, την ιστορία του ρεμπέτικου και το πιο σημαντικό για εμένα, η σχέση του Μάρκου με το σήμερα και τους σημερινούς μουσικούς», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Σκηνοθέτης.

Να σημειωθεί ότι στην ταινία μιλούν καλλιτέχνες όπως, οι Βασιλική Τρουφάκου, Δημήτρης Μυστακίδης, Δημήτρης Λάππας, Μίμης Πλέσσας, Μανώλης Μητσιάς, Σοφία Παπάζογλου, Βασιλική Καρακώστα, Λένα Κιτσοπούλου, Μιχάλης Δήμας, Τζερόμ Καλουτά, Ιντρα Κέιν, Γίνκα, Λόλεκ, Πέτρος Μάλαμας, Τόμας Χούισμαν και ο Στέλιος Βαμβακάρης, ο γιος του Μάρκου.

Η προβολή ξεκινά στις 23:59.Μια μοναδική εμπειρία πάντα με την υποστήριξη της fisher.

Ειδικές Προβολές

• «Το Κανόνι και το Αηδόνι» του Ιάκωβου Καμπανέλη σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδας και το Σύνδεσμο Φιλολόγων Ν. Χανίων.

• Live Till I Die / Gustav Ågerstrand, Åsa Ekman, Oscar Hedin Hetteberg & Anders Teigen/74΄. Σε συνεργασία με τον ΔΟΚΟΙΠ του Δήμου Χανίων για τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων.

• «Ο χαρακτήρας του Αυτιστικού Ατόμου στον Κινηματογράφο» της Μαρίας Παπαδοπούλου

• «Χρυσή Αυγή Υπόθεση όλων μας» της Ανζελίκ Κουρούνης

Ενότητα «Ιστορική Μνήμη»

Η ιστορία – στις διάφορες εκφάνσεις της- αποτελεί κορμό στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ.Στο πλαίσιο της σχετικής ενότητας, μεταξύ άλλων, θα προβληθούν στο #CFF10 οι ταινίες:

• «Μια μεγάλη περιπέτεια: η αναγνώριση της Ελληνικής Αντίστασης, 1944-2006» της Μάγδας Φυτιλή

• «Χρήστος Μποκόρος» του Μιχάλη Λυκούδη

• «Μουσείο Μπενάκη – Έκθεση ‘1821 Πριν και Μετά’» των Περικλή Ασπρούλια και Γιώργου Βαρζακάκου

• «Κούμοι και μιτάτα: Στα χνάρια των ποιμένων της Κρήτης» των Περικλή Ασπρούλια και Γιώργου Βαρζακάκου

• «Μαρίκα γιατί να φοβάσαι !», του Ματθαίου Φραντζεσκάκη.

• «Λουλούδια που Μαράθηκαν Νωρίς. Κακόπετρος 28 Αυγούστου 1944», του Ματθαίου Φραντζεσκάκη και της Βίκης Αρβελάκη.

• Προβολές των ταινιών: «Ο Ψύλλος» του Δημήτρη Σπύρου, «Το δέντρο που πληγώναμε» του Δήμου Αβδελιώση, «Ο Βασιλιάς των Μασκών» του Γου Τιανμίνγκ, «Το Σκασιαρχείο» του Ζαν-Πολ Λε Σανουά σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος

Προβολές σε Συνεργασία

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, πιστεύοντας σταθερά στις συνεργασίες και στις συνέργειες, φιλοξενεί στο πρόγραμμα των τελευταίων χρόνων του πέντεκινηματογραφικές ενότητες από άλλα Φεστιβάλ και οργανισμούς:

• Επιλεγμένες ταινίες από τους σπουδαστές της Σχολής ΑΚΤΟ.

• Επιλεγμένες ταινίες από φοιτητές της Τσέχικης Σχολής Famu, σε συνεργασία με το Τσέχικο Κέντρο Αθηνών.

• Τις βραβευμένες ταινίες στο τελευταίο Φεστιβάλ Αλεξάνδρειας.

• Μαθητικές ταινίες των τελευταίων χρόνων, από την camerazizanio του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους.

• Μια επιλογή ταινιών από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Πολύ Μικρού Μήκους, Très Court.

• Ειδική online ενότητα με ταινίες από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Συζητήσεις και Συν- Ομιλίες

• Βιωματικά Εργαστήρια για την Εκπαιδευτική Κοινότητα, σε συνεργασία με το Δίκτυο Συνεργατικών Σχολείων Χανίων για την Παιδαγωγική Φρενέ.

• Συν – Oμιλούμε για τις Τέχνες και την Κοινωνία. Μια βιωματική δράση που διοργανώνεται για τρίτη χρονιά από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, με φόντο τη Μουσική, τη Φωτογραφία, τον Κινηματογράφο και το Χορό.

Παρουσιάσεις Βιβλίων

• Παρουσίαση του βιβλίου της Άννας Βοργία «Νίκος Κούνδουρος… Με αυτά πορεύτηκα»

• Παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Πετρουλάκη «Play Back»

• Παρουσίαση του βιβλίου του Λευτέρη Χαρωνίτη «Μια εποχή. Μνήμες… και σκέψεις σκόρπιες με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο»

• Παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Ι. Αλλαμανή «Στήνοντας ένα χάρτινο ντοκιμαντέρ για την εκπομπή «Εδώ Λιλιπούπολη»

Δράση «Εκτός Των Τειχών»

Καλεσμένοι και συνεργάτες του Φεστιβάλ επισκέπτονται για δράσεις τα σχολεία της ενδοχώρας των Χανίων…

Εκθέσεις / Εγκαταστάσεις

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων γιορτάζει τα 10 χρόνια ζωής του με μια σειρά εκθέσεων – εγκαταστάσεων αφιερωμένες, τόσο στην Ιστορία του Κινηματογράφου, όσο και σε Κορυφαίες Μορφές του Ελληνικού και του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Κεφαλαίου, σε επιμέλεια Λευτέρη Λαμπράκη.

• Εγκατάσταση αφιερωμένη στον διεθνούς φήμης Έλληνα Σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, με αφίσες και φωτογραφίες.

• Στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου θα υπάρχουν μικρές ενότητες από τηνπροϊστορία και την ιστορία του Κινηματογράφου στα Χανιά και όχι μόνο. Παρουσιάζονται αντικείμενα, από την προϊστορία του Κινηματογράφου, όπως γυάλινες πλάκες από το μακρινό 1830, μαγικά φανάρια από το 1870, Ζοοτρόπιο του 1865 – 1870, στερεοσκόπιο του 1900, δίσκοι φενακιστισκοπίου της περιόδου 1824 – 1830. Παρουσιάζονται επίσης χειροκίνητες κινηματογραφικές μηχανές από το 1910, καθώς και πρώτοι φορητοί Κινηματογράφοι. Σε ειδικό χώρο, εγκατάσταση, παρουσιάζεται το πρώτο μαγικό φανάρι, του διάσημου φωτογράφου Περικλή Διαμαντόπουλου, που πραγματοποίησε και τις πρώτες προβολές στο «Ακταίον», το φημισμένο Καφέ – ζυθοπωλείον της Κρητικής Πολιτείας.

• Αφιέρωμα στον Κινηματογράφο του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακήρυξε το 2022, ως «έτος Ιάκωβου Καμπανέλλη». Στο πλαίσιο αυτό το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων παρουσιάζει στους χώρους του Πνευματικού Κέντρου, αφίσες από ταινίες που φέρουν την υπογραφή του σημαντικού Λογοτέχνη Δημιουργού.

• Αφιέρωμα στον ΡοβήροΜανθούλη. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανιών θυμάται τον Σκηνοθέτη ΡοβήροΜανθούλη που έφυγε αυτή τη χρονιά από τη ζωή. Σε προθήκες θα υπάρχουν προγράμματα και δημοσιεύματα από την καλλιτεχνική του δραστηριότητα.

Το υλικό των παραπάνω εκθέσεων ανήκει στον Λευτέρη Λαμπράκη.

• Αφιέρωμα στον Θόδωρο Αγγελόπουλο, καθώς μετράμε 10 χρόνια από το φευγιό του. Στο φουαγιέ του πρώτου ορόφου παρουσιάζεται η έκθεση φωτογραφίας «Το βλέμμα της αιωνιότητας» του Ηλία Μπουργιώτη. Πρόκειται για φωτογραφίες από τα γυρίσματα της τελευταίας ανολοκλήρωτης ταινίας του Μεγάλου Δημιουργού, «Η άλλη θάλασσα».

• Επίσης, Εγκατάσταση, ψηφιακή, διαδραστική έκθεση για τον Μίκη Θεοδωράκη σε συνεργασία με τη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη, το ΣύλλογοΦίλων της Μουσικής και τον Παγκρήτιο Σύλλογο Μίκη Θεοδωράκη.

Τέλος, στο δεύτερο όροφο παρουσιάζεται μια ιδιαίτερη εικαστική έκθεση ψηφιδωτά με ληγμένα χάπια της Ελένης Ιωαννίδου. Πρόκειται για έργα τέχνης,. Η ιδέα ξεκίνησε από μια δραστηριότητα ανακύκλωσης των φαρμάκων στο Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ρεθύμνου.

Εκδόσεις

Συνεχίζοντας το εκδοτικό του πρόγραμμα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων παρουσιάζει τα νέα του βιβλία.

• «1922. Νίκος Κούνδουρος» / Λευτέρης Λαμπράκης

• «Κώστα Γαβράς» / Λευτέρης Λαμπράκης και Ματθαίος Φραντζεσκάκης

• «Κινηματογράφοι διαβατικοί και πλάνητες»/ Νίκος Θεοδοσίου

• «Άφησε με να ΄ρθω μαζί σου. Αλέκα Παίζη 1919-2009» / Νίκη Τρουλλινού

• «Ιάκωβος Καμπανέλλης, Κινηματογράφος» / Λευτέρης Λαμπράκης

• «Ροβήρος Μανθούλης, ο δικός του δρόμος» / Λευτέρης Λαμπράκης

• «Κινηματογραφική Εκπαίδευση. Τέχνη, Πολιτισμός και Παιδαγωγική» / Δημήτρης Παπαδόπουλος

Masterclasses – Workshops – Εκδόσεις – Events

• Δεκαπέντε ειδικά σχεδιασμένα masterclasses και εργαστήρια περιμένουν τους φίλους του Φεστιβάλ.

• Επίσης το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις, ειδικές εκδόσεις, πάρτι, γεύσεις…

Οι Εκπαιδευτικές Δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Για τους Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς των Σχολείων της Κρήτης, το Φεστιβάλ έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και εργαστηρίων προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες επιδημιολογικές συνθήκες.

• 17 ειδικές προβολές περιλαμβάνει το πρόγραμμα, καθώς και περίπου 55ειδικά εργαστήρια με οπτικοακουστικά θέματα.

• Επίσης εργαστήρια animation, δημιουργίας ταινίας, ραδιοφώνου, θεατρικού παιχνιδιού, κ.α.

Αυτά και πολλά ακόμα συνθέτουν

την Γιορτή του Κινηματογράφου στην Κρήτη,

την εμπειρία που προσφέρει το 10οΦεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / Chania Film Festival.

Το 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και τα Εκπαιδευτικά του Προγράμματα

10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / Chania Film Festival (CFF)

19 – 29 Οκτωβρίου 2022, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

και online στο

