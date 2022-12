«Χριστούγεννα Μουσικά στη Χανιώτικη Αγορά»

Αναβολή Συναυλίας Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Χανίων

Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει ότι, εξαιτίας της βροχής, αναβάλλεται η σημερινή πρώτη υπαίθρια συναυλία στην πόλη των Χανίων με τον «Μάνο Μαλαξιανάκη and the band», η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στην είσοδο του Επιμελητηρίου Χανίων, στις 18:00, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων «Χριστούγεννα Μουσικά στη Χανιώτικη Αγορά».

Η εορταστική συναυλία με τον «Μάνο Μαλαξιανάκη and the band» θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 20/12 στην είσοδο του Επιμελητηρίου Χανίων στις 18:00, σε περίπτωση που το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.