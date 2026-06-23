Ανδρέας Παπανδρέου – Ντοκιμαντέρ: Η «τελευταία πράξη» της ζωής του ιδρυτή του ΠαΣοΚ, 30 χρόνια μετά το θάνατό του

Σπάνια ντοκουμέντα, γιατροί και στενοί συνεργάτες φωτίζουν το δραματικό τελευταίο έτος της ζωής του Ανδρέα Παπανδρέου στο ντοκιμαντέρ του Βήματος.

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται στις 23 Ιουνίου από το θάνατο του ιδρυτή του ΠαΣοΚ Ανδρέα Παπανδρέου και «ΤΟ ΒΗΜΑ» παρουσιάζει ένα ντοκιμαντέρ, με τίτλο ΑΝΔΡΕΑΣ: «Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΑΞΗ».

Με την παραγωγή αυτή, η ομάδα του «Βήματος» φωτίζει κάθε πτυχή του τελευταίου χρόνου της ζωής του ανθρώπου που σημάδεψε με την παρουσία του τον ιστορικό κύκλο της μεταπολίτευσης.

Ευαίσθητες οικογενειακές ισορροπίες. Διαφωνίες μεταξύ γιατρών για τη φαρμακευτική αγωγή. Αλλά και παρασκηνιακές συζητήσεις για την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου από το αξίωμα του πρωθυπουργού και τη διαδοχή του, αποτελούν τα τρία μέτωπα που αναπτύσσονται, όσο εκείνος είναι καταβεβλημένος. Με τους υποστηρικτές του όμως να είναι διαρκώς στο πλευρό του.

Η εικόνα ζωντανεύει μέσα από το επίσημο κανάλι του «Βήματος» στο YouΤube και ο θεατής μεταφέρεται σε εκείνη την εποχή, μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό, ανέκδοτες φωτογραφίες, τηλεοπτικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα από κοντά. Που ήταν παρόντες σε όλους τους κρίσιμους σταθμούς του τελευταίου έτους της ζωής του ιδρυτή του ΠαΣοΚ.

Το ντοκιμαντέρ συνθέτει το πορτρέτο ενός ηγέτη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία και την πολιτική ζωή. Παράλληλα, επιχειρεί να επαναφέρει στον δημόσιο διάλογο ερωτήματα και προβληματισμούς γύρω από την πολιτική του κληρονομιά, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα εξακολουθεί να αναμετράται με τις μεγάλες αλλαγές που σημάδεψαν τη μεταπολιτευτική της πορεία.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, καθώς και στη δημοτική ενότητα Καλεντζίου Αχαΐας, που είναι και η πατρογονική εστία των Παπανδρέου, με ιδιαίτερη στάση στο Μουσείο της εμβληματικής οικογένειας, όπου διασώζονται πολύτιμα τεκμήρια της πολιτικής και προσωπικής διαδρομής της ιστορικής πολιτικής δυναστείας.

Δείτε το ντοκιμαντέρ