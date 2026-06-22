Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη νέα ΚΑΠ 2028–2034 – Ξεκινά ο εθνικός διάλογος

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβούλευσης, για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2028–2034 στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavoulefsi-kap-2028-2034.agrotikianaptixi.gr/.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα φιλοξενείται στον κόμβο του ΕΣΠΑ ΔΙΑΥΛΟΣ, και αποτελεί βασικό εργαλείο διαβούλευσης στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα ΚΑΠ 2028-2034, με τη συμμετοχή των μελών της Εταιρικής Σχέσης η οποία συστάθηκε, συγκροτήθηκε και λειτουργεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η λειτουργία της πλατφόρμας δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της Εταιρικής Σχέσης, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων για τη νέα προγραμματική περίοδο. Παράλληλα περιλαμβάνει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, τα κείμενα προς διαβούλευση καθώς και το υποστηρικτικό υλικό των συνεδριάσεων της Εταιρικής Σχέσης και του Εθνικού Διαλόγου.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, για την ενίσχυση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών, την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρογνωμοσύνης τους και τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων πολιτικών για τη νέα ΚΑΠ, συνεισφέροντας στην επιτυχή κατάρτιση του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδίου Εταιρικής Σχέσης (ΕΠΕΣ) της χώρας.

Η διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ αποτελεί ιστορικό ορόσημο για τη χώρα, καθώς ο εθνικός διάλογος με τους φορείς του αγροτικού χώρου μπορεί να θέσει τις βάσεις για ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό παραγωγικό πρότυπο στην ελληνική γεωργία.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ευρείας συμμετοχής και της θεσμικής συνεργασίας, καλεί όλα τα μέλη της Εταιρικής Σχέσης να αναρτήσουν τις θέσεις τους για τα κείμενα διαβούλευσης, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, συμβάλλοντας με τις προτάσεις και την εμπειρία τους στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων για τη νέα ΚΑΠ.