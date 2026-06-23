Δημήτρης Αβραμόπουλος: Η διαδικασία για την άρση ασυλίας – Πότε θα γίνει η συζήτηση στην Ολομέλεια

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει δηλώσει ότι θα συναινέσει στην άρση ασυλίας του – Η Βουλή θα αποφασίσει σε συνεδρίαση της Ολομέλειας.

Παναγιώτης Τζαννετάτος

Στη Βουλή έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης η δικογραφία που αφορά στον πρώην επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βουλευτή Ηλίας, Δημήτρη Αβραμόπουλο, στο πλαίσιο του σκανδάλου, Qatargate.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ, η δικογραφία αφορά στα αδικήματα, ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψίας υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο κ. Αβραμόπουλος αναμένεται να λάβει αντίγραφο της δικογραφίας προκειμένου να αποκτήσει γνώση των κατηγοριών και της υπόθεσης, ενώ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία για την άρση της ασυλίας του.

Αρχικά, η υπόθεση θα πάει στην επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, με τον πρόεδρο, Γιώργο Γεωργαντά να εμφανίζεται διατεθειμένος να ορίσει άμεσα- την ερχόμενη εβδομάδα- συνεδρίαση της επιτροπής.

Εκεί θα κληθεί ο κ. Αβραμόπουλος για εξηγήσεις και θα τοποθετηθεί για το αν ζητά την άρση της ασυλίας του ή όχι, ενώ θέση επί της αρχής θα λάβουν και όλα τα κόμματα.

Η πρώτη κοινοβουλευτική παρέμβαση του Αβραμόπουλου

Στη συνέχεια, η επιτροπή δεοντολογίας θα κάνει την εισήγηση της (δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως θα είναι αρνητική) στην Ολομέλεια η οποία και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, στα τέλη της ερχόμενης ή το αργότερο την μεθεπόμενη εβδομάδα, θα οριστεί ειδική ημερήσια διάταξη στην αίθουσα της Ολομέλειας, όπου δικαίωμα λόγου θα έχει τόσο ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος (παραδόξως θα είναι η πρώτη τοποθέτηση του στην Ολομέλεια στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο) αλλά και οι αρχηγοί ή κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων που το επιθυμούν.

Η διαδικασία θα κορυφωθεί με τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ονομαστικής (φανερής) ψηφοφορίας προκειμένου το Σώμα να λάβει τις τελικές του αποφάσεις.