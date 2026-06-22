ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για Αβραμόπουλο: Η Ν.Δ. έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο

«Η περιβόητη “αριστεία” της Ν.Δ. έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

http://Στο ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλουαναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Σε μία μέρα, με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κ. Ασημακοπούλου για το email-gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κ. Αβραμόπουλο για το Qatargate επιβεβαιώνουν ότι η περιβόητη “αριστεία” της Ν.Δ. έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες.

Επιβεβαιώνουν και τη σχέση της κυβέρνησης με πρακτικές διαπλοκής. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα. Είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο».

Κλείνοντας θέτει το ερώτημα: «Oταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης;».

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ