ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΚΑΣΚΑΝΔΑΛΑ

ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για Αβραμόπουλο: Η Ν.Δ. έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

«Η περιβόητη “αριστεία” της Ν.Δ. έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

http://Στο ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλουαναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Σε μία μέρα, με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κ. Ασημακοπούλου για το email-gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κ. Αβραμόπουλο για το Qatargate επιβεβαιώνουν ότι η περιβόητη “αριστεία” της Ν.Δ. έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες.

Επιβεβαιώνουν και τη σχέση της κυβέρνησης με πρακτικές διαπλοκής. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα. Είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο».

Κλείνοντας θέτει το ερώτημα: «Oταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης;».

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σαφάρι ελέγχων για τα ακαθάριστα οικόπεδα –...

0
Από την Τρίτη ξεκινούν οι αυτοψίες και η επιβολή...

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι μεταφορές χρημάτων...

0
Η ΑΑΔΕ ελέγχει τη διαδρομή του χρήματος σε οικογένειες...

Σαφάρι ελέγχων για τα ακαθάριστα οικόπεδα –...

0
Από την Τρίτη ξεκινούν οι αυτοψίες και η επιβολή...

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι μεταφορές χρημάτων...

0
Η ΑΑΔΕ ελέγχει τη διαδρομή του χρήματος σε οικογένειες...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σαφάρι ελέγχων για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Τέλος χρόνου για τους ιδιοκτήτες
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μία δεκαετία μετά το Brexit: Οι σχέσεις Ην. Βασιλείου με ΕΕ – Τι λέει η κοινή γνώμη

ΠΚ team ΠΚ team -
Στις 23 Ιουνίου 2016, οι βρετανοί ψηφοφόροι επέλεξαν το...

“Πειρατική” TV: Στη φυλακή πατέρας και γιος, ελεύθερος ο αδερφός με εγγύηση 50.000 ευρώ

ΠΚ team ΠΚ team -
Συνολικά προφυλακίστηκαν τέσσερις κατηγορούμενοι, ενώ στους άλλους τρεις επιβλήθηκαν...

Σαφάρι ελέγχων για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Τέλος χρόνου για τους ιδιοκτήτες

ΠΚ team ΠΚ team -
Από την Τρίτη ξεκινούν οι αυτοψίες και η επιβολή...

Ηρακλειώτης ζωγράφος εκθέτει τα έργα του στη Φλόριντα

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Δημήτριος (Jim) Γιγουρτσής παρουσιάζει δέκα τρίπτυχα στην έκθεση...