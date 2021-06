Άννα Βίσση – Δέσποινα Βανδή: Ετοιμάζονται να αναστατώσουν τη νυχτερινή Αθήνα – Όλες οι πληροφορίες

Μεγάλες ανακατατάξεις έφερε στα θεατρικά και στα μουσικά σχήματα του επόμενου χειμώνα το lockdown και η απαγόρευση λειτουργίας των θεάτρων. Αρκετές φιλόδοξες παραγωγές που επρόκειτο να ανέβουν τη σεζόν 2020- 2021 παίχτηκαν για ελάχιστες μέρες ή αναβλήθηκαν εντελώς.

Ωστόσο, επηρεάστηκαν και συνεργασίες που επρόκειτο να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2021, οι οποίες «πάγωσαν» ή πήραν αναβολή για τους επόμενους μήνες, καθώς οι περισσότεροι παραγωγοί προτιμούν του χρόνου να ανεβάσουν τις παραστάσεις που είχαν ξεκινήσει πρόβες και είχαν έτοιμα σκηνικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας znews.gr, τον Φεβρουάριο του 2021 περιμέναμε να δούμε στο θέατρο Παλλάς μία μουσική παράσταση με πρωταγωνίστρια τη Δέσποινα Βανδή, που θα έφερε την υπογραφή του Γιώργου Θεοφάνους, σε σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού. Μάλιστα, προπομπός αυτής της συνεργασίας ήταν και το τραγούδι που ηχογράφησε η Βανδή το φθινόπωρο, το οποίο ήταν του Γιώργου Θεοφάνους.

Ήρθαν τα πάνω – κάτω

Από την στιγμή όμως που τα θέατρα έκλεισαν και ανοίγουν ουσιαστικά τώρα, τα πάντα άλλαξαν. Έτσι, το «Τρίτο στεφάνι», που ανέβηκε για μερικές μέρες πέρσι τον Οκτώβριο, θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2021. Ωστόσο, η παράσταση της Βανδή με τον Θεοφάνους είναι άγνωστο αν θα μεταφερθεί τον Φεβρουάριο του 2022. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τη Δέσποινα Βανδή και την Άννα Βίσση να ετοιμάζονται να αναστατώσουν την νυχτερινή Αθήνα με την πρώτη τους συνεργασία επί σκηνής αλλά και δισκογραφικά αφού και οι δύο ανήκουν στην ίδια εταιρεία.

Όπως φάνηκε, η συνάντησή τους στο Just the 2 of us έφερε προτάσεις για συνεργασία on stage. Θεωρείται πλέον βέβαια οι δύο τραγουδίστριες θα εμφανίζονται όλο τον χειμώνα μαζί στο Fever.

Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να κάνει η Δέσποινα ταυτόχρονα τηλεόραση, θέατρο και νυχτερινές εμφανίσεις, οπότε όλα δείχνουν ότι η συνεργασία της με τον Θεοφάνους θα μεταφερθεί για αργότερα, χωρίς όμως να έχουν διαταραχτεί οι σχέσεις τους.