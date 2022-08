«Ανοιχτά Πανιά 2022»: Πρώτη δράση με την εικαστική έκθεση «She left, she left again, she left once more», της Ε.Μπαγάκη

Το φετινό πρόγραμμα του Δήμου Χανίων και της Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ., που αναδεικνύει την πρωτότυπη καλλιτεχνική παραγωγή, τα «Ανοιχτά Πανιά 2022», επιχειρεί να συνεχίσει το δημιουργικό ταξίδι παραγωγής πρωτότυπων καλλιτεχνικών έργων που ξεκίνησε τον προηγούμενο χρόνο, δίνοντας και πάλι ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες πρακτικές.

15 πρωτότυπες καλλιτεχνικές δράσεις, με περισσότερους από 100 καλλιτέχνες απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, δραστηριοποιούμενοι σε ποικίλα πεδία τεχνών, κάνουν πανελλήνια πρεμιέρα, εδώ στην καρδιά της Μεσογείου.

Τα Χανιά το διάστημα από Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2022, θα κατακλυστούν από χορό, θέατρο, εικαστικά, μουσική, κινηματογράφο, εκπαιδευτικά εργαστήρια και πολλά άλλα. Εμβληματικοί χώροι της πόλης, από το Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης ως τη Συναγωγή Ετζ Χαγίμ, από τον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε μέχρι τον Άγιο Ρόκκο, από τη συνοικία της Νέας Χώρας και των Ταμπακαριών, ως τους Τάφους των Βενιζέλων, τη Λίμνη της Αγιάς, τη γέφυρα του Κλαδισού, κ.ά., θα φιλοξενήσουν ξεχωριστές καλλιτεχνικές δράσεις.

Πρώτη δράση – Ανοιχτά Πανιά 2022

Εικαστική έκθεση

She left, she left again, she left once more

της Ελένη Μπαγάκη

4 – 25 Αυγούστου 2022, καθημερινά 18:30-22:30

(εκτός Κυριακής και Δευτέρας)

Άγιος Ρόκκος, Χανιά, Κρήτη

Είσοδος ελεύθερη

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 4 Αυγούστου στις 20:00.

Επιμέλεια έκθεσης: Σοφία Μαυρουδή

Η Ελένη Μπαγάκη στην έκθεση με τίτλο, She left, she left again, she left once more, παρουσιάζει μια σειρά από ζωγραφικά έργα καθώς και ένα βιβλίο, συνεχίζοντας την έρευνά της γύρω από την ιδέα της περιπλάνησης, του χρόνου, του τόπου και της αίσθησης του ανήκειν μέσα από την αυτοβιογραφική της ματιά.

Η Μπαγάκη μοιράζεται την πολύ προσωπική της γραφή, σε μια έκδοση που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της από τόπο σε τόπο. Μεταξύ 2017-2020 και σε μια υπαρξιακή αναζήτηση, έφυγε από την Αθήνα και ταξίδεψε στο πλαίσιο διάφορων καλλιτεχνικών residencies στο Χουσίσκο, το Βερολίνο, το Σάο Πάολο, τη Στοκχόλμη, το νησί Φόγκο και το Μπέργκεν, πριν επιστρέψει ξανά στην Αθήνα. Εξετάζει την πράξη της αναχώρησης, την αίσθηση του να είσαι κάπου αλλού από εκεί που ήδη βρίσκεσαι και την αναζήτηση της ευτυχίας ή κάποιου νοήματος.

Παράλληλες δράσεις:

-Εκπαιδευτικό εργαστήριο για ενήλικες «Το αυτοβιογραφικό στην τέχνη»

Πέμπτη 18 Αυγούστου, 19:00-22:00

Στόχος του εργαστηρίου θα είναι, να προβάλει διαφορετικές τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να δημιουργήσει ένα έργο τέχνης, αντλώντας έμπνευση από την καθημερινότητά του και τα προσωπικά του βιώματα. Πώς οι προσωπικές εμπειρίες και το περιβάλλον που ζει, μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για καλλιτεχνική δημιουργία; Για την παρακολούθηση του εργαστηρίου δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εμπειρία.

Δωρεάν συμμετοχή με κράτηση θέσης στο email: anoixtapania2022@gmail.com

-Ξενάγηση στην έκθεση

Τις Τρίτες 09, 16 και 23 Αυγούστου, 20:00

Με παρουσία του καλλιτέχνη και επιμελητή.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση, βρείτε στον σύνδεσμο: chania-culture.gr/she-left-she-left-again-she-left-once-more-e-bagaki-anoichta-pania-2022/ και αναλυτικό υλικό για τα «Ανοιχτά Πανιά 2022» στο chania-culture.gr