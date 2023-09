«Ανοιχτά Πανιά 2023»: moving the archive, Μια χορογραφική – ηχητική εγκατάσταση / περιήγηση στον Φιλολογικό Σύλλογο Χρυσόστομο

Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία για τρίτο χρόνο το Φεστιβάλ πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας και πρωτογενούς παραγωγής του Δήμου Χανίων, «Ανοιχτά Πανιά» 2023, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

moving the archive

undercurrent και Τριστάνος Μπεττέρ

Χορογραφική – Ηχητική εγκατάσταση / Περιήγηση

Στον Φιλολογικό Σύλλογο Χρυσόστομο

29 Σεπτεμβρίου – 1 Οκτωβρίου 2023

Ελεύθερη είσοδος με κράτηση θέσης: www.chania-culture.gr

Περισσότερες πληροφορίες: www.anoixtapania.gr

To moving the archive εμπνέεται από την έννοια του αρχείου ως πηγή έρευνας, αναζητώντας να εξετάσει μεθόδους και εργαλεία επανάδρασης σημαντικών ιστορικών και πολιτισμικών χρονικοτήτων. Το κύριο μέρος του πρότζεκτ συνθέτει έναν ενσώματο ηχητικό περίπατο, ενώ παράλληλα μέσω ανοιχτών εργαστηρίων, προσκαλεί προς μια συλλογική επαναδιαπραγμάτευση του τι θα μπορούσε να είναι ένα αρχείο και πώς θα μπορούσε να συμβάλει σε νέες αφηγηματικές αποτυπώσεις.

Μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης ηχητικής παρτιτούρας (eng.audio score), προσκαλεί σε μια περιήγηση στο Φιλολογικό Σύλλογο Χρυσόστομο και σε μια ανοιχτή εξερεύνηση του φωτογραφικού αρχείου του Περικλή Διαμαντόπουλου. Μέσω μιας ενσώματης εμπειρίας εκθέτει μια νέα οπτική επανάχρησης της ιστορικής παρακαταθήκης παραθέτοντας πληροφορίες, ερωτήματα και προβληματισμούς και αναδεικνύοντας ποικιλόμορφες πτυχές της τοπικότητας της Κρήτης. Αναζητά να εξετάσει μεθόδους και εργαλεία επανάδρασης του Φιλολογικού Συλλόγου, σαν ένα σημείο συνεύρεσης και διάδρασης προς επαναδιαπραγμάτευση και αναστοχασμό σχετικά με τις καθιερωμένες μορφές τοποθέτησής μας ως επισκέπτριες/ες.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: www.anoixtapania.gr

-Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής της καλλιτεχνικής δράσης:

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, 18:30, 20:00, 21:30

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου, 18:30, 20:00, 21:30

Κυριακή 01 Οκτωβρίου, 18:30, 20:00, 21:30

Επανάληψη δράσης σε διαφορετικές ώρες ανά ομάδες (timeslots). Ο κάθε ηχητικός περίπατος έχει διάρκεια 45 λεπτά.

Χώρος Διεξαγωγής: Φιλολογικός Σύλλογος Χρυσόστομος (Χάληδων 83)

Σημείο Συνάντησης / Έναρξη ηχητικού περιπάτου: Χάληδων 15, Χανιά 73131

Ελεύθερη είσοδος με κρατήσεις θέσεων στο: www.chania-culture.gr/services/events/ekdiloseis/anoichta-pania-2023-moving-the-archive/

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:

-Εργαστήριο για ενήλικες / moving the archive workshop:

Τα συμμετοχικό εργαστήρι moving the archive workshop, της ομάδας undercurrent που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού πρότζεκτ moving the archive, ως μέρος του προγράμματος Ανοιχτά Πανιά, εστιάζει στην έννοια του αρχείου. Η συνάντηση αυτή εμπνέεται από μια πιο διευρυμένη προσέγγιση του τι θα μπορούσε να είναι αρχείο, πώς εγγράφεται ή πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε αλλιώς τα (ιστορικά) γεγονότα, ενώ επικεντρώνεται στην έννοια της φωτογραφίας ως πηγή άντλησης πληροφοριών. Ποιές φωνές θα μπορούσαν να ακούγονται μέσα από ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο και ποιές αποσιωπούνται; Παράλληλα, θα διερευνήσουμε πώς μέσω εργαλείων που προέρχονται από το πεδίο του ήχου, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια νέα αφήγηση, δίνοντας εναλλακτικές προσεγγίσεις καταγραφής και αποτύπωσης.

Μέσα από μια σειρά επιλεγμένων συμμετοχικών tasks, τα συμμετέχοντα άτομα θα μπορούν να συνεργαστούν σε μικρότερες υποομάδες, να εμπλακούν σε ενσώματες διαδικασίες και πρακτικές δοκιμές, να ανταλλάξουν ιδέες και σκέψεις και να αναστοχαστούν συλλογικά. Η πρόσκληση συμμετοχής είναι ανοιχτή σε όσα άτομα της (τοπικής) κοινότητας επιθυμούν να συμμετάσχουν ανεξαρτήτως ιδιότητας, να διαδράσουν με την προτεινόμενη θεματική και να προσφέρουν τη δική τους οπτική.

Ημέρες διεξαγωγής του εργαστηρίου: Δευτέρα 25 & Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου

Ώρες: 18:00-21:00

Χώρος διεξαγωγής: Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Δωρεάν συμμετοχή με κράτηση θέσης στο email: events@anoixtapania.gr

-Παρουσιάσεις σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου, 10:00 (για μία σχολική ομάδα/τμήμα) & 11:30 (για άλλη σχολική ομάδα/τμήμα)

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, 10:00 (για μία σχολική ομάδα/τμήμα) & 11:30 (για άλλη σχολική ομάδα/τμήμα)

Απευθύνεται σε ομάδες μαθητών από Γ’ Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου.

Η κάθε δράση/ηχητικός περίπατος έχει διάρκεια 45 λεπτά, ενώ μετά το τέλος της δράσης/ηχητικού περιπάτου ακολουθεί συνάντηση/συζήτηση διάρκειας 30 λεπτών με την καλλιτεχνική ομάδα

Δωρεάν συμμετοχή με κράτηση θέσεων για τις σχολικές παρουσιάσεις στο email: events@anoixtapania.gr

-Συζήτηση μετά τη δράση/ηχητικό περίπατο (after- talk):

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 22:15 / Φιλολογικός Σύλλογος Χρυσόστομος

Η συζήτηση είναι ανοιχτή σε όποιον επιθυμεί να την παρακολουθήσει.

Περισσότερες πληροφορίες για τα «Ανοιχτά Πανιά» του Δήμου Χανίων: www.anoixtapania.gr

Δείτε τα video από όλες τις δράσεις της διετίας στα «Ανοιχτά Πανιά» εδώ.

Facebook και Instagram: @anoixtapania

Website: www.anoixtapania.gr

#anoixtapania