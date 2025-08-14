ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τρία έτη σε περιοχές που επλήγησαν από φωτιές

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η ρύθμιση αποσκοπεί στην παροχή οικονομικής ανακούφισης σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, σεισμούς ή πλημμύρες.

Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τρία (3) έτη θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από πυρκαγιές από τον Ιούνιο 2025 μέχρι και σήμερα, και έχουν επισήμως κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Επιπλέον, στην απαλλαγή αυτή εντάσσεται και ο δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, στη βόρεια Εύβοια η οποία έχει πληγεί από σεισμό (19 Μαΐου 2025) και έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η παρούσα ρύθμιση, που βασίζεται στο άρθρο 10, παράγραφος 4 του Ν. 5219/2025, αποσκοπεί στην παροχή οικονομικής ανακούφισης σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, σεισμούς ή πλημμύρες. Η απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ισχύει για το φορολογικό έτος κατά το οποίο έλαβε χώρα η καταστροφή, καθώς και για τα δύο επόμενα φορολογικά έτη. Η απαλλαγή ισχύει για κτήρια μετά του αναλογούντος οικοπέδου, για τα οποία έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου ή Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής (ΓΓΑΦΚΚΑ), το οποίο να πιστοποιεί ότι τα ακίνητα έχουν χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιμόρροπα, ολοσχερώς κατεστραμμένα ή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Όσον αφορά τα αγροτεμάχια και τα κτίσματα που βρίσκονται επ’ αυτών, προϋπόθεση αποτελεί η έκδοση βεβαίωσης καταστροφής από το αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Ε.Ε.), βάσει των στοιχείων που παρέχει ο ΕΛ.Γ.Α.

Η απαλλαγή ισχύει εφόσον η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου κατά τον χρόνο της καταστροφής ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Η αίτηση υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση, για το πρώτο έτος της απαλλαγής και καλύπτει αυτόματα και τα δύο επόμενα έτη.

Η ρύθμιση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο στήριξης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, παρέχοντας οικονομική ελάφρυνση και συμβάλλοντας στην αποκατάσταση των ζημιών και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα καταβληθούν

0
Ποια Ταμεία πληρώνουν πρώτα. Σε δύο δόσεις θα δοθούν οι...

Σε εξέλιξη το …θρίλερ για τα θαλάσσια...

0
Στις 10 Σεπτεμβρίου θα αποκαλυφθούν οι ενδιαφερόμενοι για την...

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα καταβληθούν

0
Ποια Ταμεία πληρώνουν πρώτα. Σε δύο δόσεις θα δοθούν οι...

Σε εξέλιξη το …θρίλερ για τα θαλάσσια...

0
Στις 10 Σεπτεμβρίου θα αποκαλυφθούν οι ενδιαφερόμενοι για την...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σε εξέλιξη το …θρίλερ για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα καταβληθούν
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τι τρώμε τον Δεκαπενταύγουστο

ΠΚ team ΠΚ team -
Η γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου έχει ξεχωριστό γαστρονομικό...

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα καταβληθούν

ΠΚ team ΠΚ team -
Ποια Ταμεία πληρώνουν πρώτα. Σε δύο δόσεις θα δοθούν οι...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Επιτυχημένες δράσεις για «Τον κύκλο του Πολιτισμού» στους Αποστόλους και τη Μονή Καλλέργη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Δεμάτι ο επόμενος «σταθμός» την Τετάρτη 20 Αυγούστου...

Ρέθυμνο:Το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 το 38ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μυλοποταμιτών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η «Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών», με τη στήριξη της...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST