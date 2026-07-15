Απάντηση στο ανακριβές δηµοσίευµα του Parakritika.gr: Ο Δήµος Χανίων δεν ασκεί καµία εισπρακτική πολιτική µέσω της Τροχαίας

Με αφορμή σημερινό δημοσίευμα του Parakritika.gr, στο οποίο γίνεται αναφορά σε δήθεν έσοδα άνω των 2 εκατ. ευρώ του Δήμου Χανίων από τροχονομικές παραβάσεις, από τον Δήμο Χανίων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Έπειτα από επικοινωνία με την Τροχαία Χανίων, επιβεβαιώθηκε ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο δημοσίευμα αφορούν το σύνολο των τροχονομικών παραβάσεων που βεβαιώθηκαν σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και όχι αποκλειστικά στον Δήμο Χανίων. Ως εκ τούτου, τα οικονομικά μεγέθη που αποδίδονται στον Δήμο δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα.

Διευκρινίζεται επίσης ότι το ποσό των 2 εκατ. ευρώ δεν προκύπτει από κανένα επίσημο στοιχείο ή αρμόδια υπηρεσία. Αντίθετα, βασίζεται σε υπολογισμούς και παραδοχές που δεν τεκμηριώνονται από επίσημες πηγές.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο Δήμος Χανίων δεν έχει καμία αρμοδιότητα ως προς τη διενέργεια τροχονομικών ελέγχων ούτε ασκεί οποιαδήποτε εισπρακτική πολιτική μέσω αυτών. Η εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Τροχαίας, οι οποίες επιτελούν καθημερινά το έργο τους με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της οδικής ασφάλειας.

Επιπλέον, το ποσοστό των εσόδων από τις τροχονομικές παραβάσεις που αποδίδεται στους Δήμους προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλους τους Δήμους της χώρας. Δεν αποτελεί επιλογή ή απόφαση της εκάστοτε δημοτικής αρχής.

Ο Δήμος Χανίων θεωρεί ότι η δημόσια ενημέρωση οφείλει να στηρίζεται σε διασταυρωμένα και τεκμηριωμένα στοιχεία, ιδίως όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών και τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Τέλος, αξίζει να υπογραμμιστεί ότι το ουσιαστικό στοιχείο, το οποίο απουσιάζει από το συγκεκριμένο δημοσίευμα, είναι η σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των θανατηφόρων τροχαίων στην περιοχή. Πίσω από κάθε στατιστικό στοιχείο βρίσκονται ανθρώπινες ζωές που προστατεύονται και οικογένειες που αποφεύγουν τον πόνο μιας απώλειας. Η οδική ασφάλεια αποτελεί υπόθεση όλων και πρέπει να αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα, μακριά από σκοπιμότητες και ανακριβείς εντυπώσεις.