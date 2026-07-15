Πρόσκληση από τους ΔΟΤΕΣ ΖΩΗΣ για συμμετοχή στην 24η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών στο Ρέθυμνο

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρεθύμνου «Δότες Ζωής» και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών-ΠΟΣΕΑ, σε συνεργασία με τον Δήμο Αμαρίου, σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην 24η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026.

Το ταξίδι της Φλόγας της Αγάπης θα ξεκινήσει από την πόλη του Ρεθύμνου και θα ταξιδέψει στο όμορφο Αμάρι, για να μεταφέρει στον Νομό Ρεθύμνου το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας, της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.

Με το φετινό σύνθημα «Μια σταγόνα ανθρωπιάς. Δώσε Αίμα. Σώσε Ζωές.», καλούμε εθελοντές αιμοδότες, μέλη και φίλους του Συλλόγου, φορείς, συλλόγους, νέους και κάθε πολίτη που επιθυμεί να συνοδεύσει τη Φλόγα της Αγάπης και να συμβάλει στη διάδοση αυτού του σπουδαίου μηνύματος ζωής.

Η φετινή Λαμπαδηδρομία θα φιλοξενηθεί από τον Δήμο Αμαρίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αμαρίου / Amari Green Festival, που θα πραγματοποιηθεί στο Πάνακρον. Πρόκειται για μια ξεχωριστή εκδήλωση που αναδεικνύει τη φύση, τον πολιτισμό, την ταυτότητα του τόπου,

δίνοντας στη Φλόγα της Αγάπης έναν ακόμη πιο συμβολικό προορισμό: έναν τόπο αυθεντικό, ζωντανό και βαθιά συνδεδεμένο με τις αξίες της προσφοράς, της φιλοξενίας και της αλληλεγγύης.

Πρόγραμμα

19:00 Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνου

19:30 Αναχώρηση από την Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων με λεωφορείο του ΚΤΕΛ.

21:00 Υποδοχή και Αφή της Φλόγας (Amari Green Festival – Πάνακρον Δ. Αμαρίου)

21:15 Άναμμα βωμού – Τελετή λήξης. 10:30 Aναχώρηση (λεωφορείου) για Ρέθυμνο

Για τη συμμετοχή στη δράση θα υπάρχει δωρεάν μετακίνηση από το Ρέθυμνο προς το Πάνακρον Δήμου Αμαρίου και επιστροφή, με την ευγενική χορηγία του ΚΤΕΛ Ρεθύμνου – Χανίων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως 20 Ιουλίου 2026 στα τηλέφωνα 6972836754 (Γ. Κατικάς), 6947271423 (Δ. Μαυράκη) ή στο email: seareth.doteszois@gmail.com

Διοργάνωση: ΣΕΑ Ν. Ρεθύμνου ΔΟΤΕΣ ΖΩΗΣ, Π.Ο.Σ.Ε.Α., μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

Σε συνεργασία: Δήμος Αμαρίου – 8o AMARI GREEN FESTIVAL

Με την Υποστήριξη: Μητρόπολη Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου, Μητρόπολη Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Ρεθύμνης, ΕΚΑΒ, ΤΡΟΧΑΙΑ, ΕΡΥΘΡΌΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΤΕΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΧΑΝΙΩΝ, Παραδοσιακός Σύλλογος «Ακρήτες», ΒΙΚΟΣ

Υπό την Αιγίδα: Π.Ο.Σ.Ε.Α., Βουλή των Ελλήνων, ΕΚΕΑ, Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ρεθύμνου ΔΟΤΕΣ ΖΩΗΣ