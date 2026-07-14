Ρέθυμνο:Σε λειτουργία ο πρώτος σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων του ΕΣΔΑΚ στην Κρήτη στο Δήμου Αγίου Βασιλείου

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Αγίου Βασιλείου, αποτελώντας τον πρώτο ΣΜΑ στην Κρήτη του ΕΣΔΑΚ που τίθεται σε κανονική λειτουργία, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου.

Με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας του ΣΜΑ, ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις στην περιοχή Μεταξάρι στο Σπήλι, όπου ενημερώθηκε αναλυτικά για τη διαδικασία λειτουργίας του σταθμού και παρακολούθησε την πρώτη δοκιμαστική μεταφόρτωση απορριμμάτων. Παρόντες ήταν η Προϊσταμένη του Τμήματος Διάθεσης και Μεταφορών Απορριμμάτων του ΕΣΔΑΚ Ιωάννα Γιακουμάκη, ο νέος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Επαμεινώνδας Μπαγιαρτάκης, καθώς και οι πρώην Αντιδήμαρχοι Μανώλης Τσιρινδάνης και Κική Λογιάκη.

Πρόκειται για μια σημαντική υποδομή, η οποία υλοποιήθηκε από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) περιλαμβάνει σύγχρονο εξοπλισμό μεταφόρτωσης, αλυσομεταφορέα (ιμάντα), δύο απορριμματοκιβώτια (containers) με μηχανισμό συμπίεσης, και τράκτορα μεταφοράς.

Με στόχο να επισπευσθούν οι διαδικασίες και να τεθεί ο ΣΜΑ σε λειτουργία πριν από την κορύφωση της φετινής τουριστικής περιόδου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου προχώρησε με ίδιους πόρους στην ολοκλήρωση των απαραίτητων συνοδευτικών υποδομών και διαμορφώσεων (γεννήτρια ηλεκτροδότησης, διαμόρφωση χώρου, ράμπες πρόσβασης απορριμματοφόρων και του τράκτορα, εργασίες απορροής ομβρίων,

πλαστική υδατοδεξαμενη 10τόνων, περίφραξη και όλες τις απαραίτητες υποδομές), ώστε η εγκατάσταση να καταστεί άμεσα λειτουργική προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Από σήμερα, τα απορριμματοφόρα του Δήμου δεν θα πραγματοποιούν πλέον το χρονοβόρο δρομολόγιο προς τον ΧΥΤΑ Αμαρίου. Τα απορρίμματα θα μεταφέρονται στον ΣΜΑ, όπου θα τοποθετούνται στον ειδικό αλυσομεταφορέα, θα συμπιέζονται και θα φορτώνονται στα ειδικά containers. Στη συνέχεια, μόνο ο τράκτορας θα μεταφέρει τα συμπιεσμένα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ.

Η νέα αυτή διαδικασία επιφέρει πολλαπλά οφέλη. Μειώνονται σημαντικά τα καθημερινά δρομολόγια των απορριμματοφόρων, εξοικονομούνται καύσιμα, περιορίζονται οι φθορές και το κόστος συντήρησης του στόλου, ενώ παράλληλα εξοικονομούνται εργατοώρες που θα αξιοποιούνται για την ενίσχυση της καθαριότητας στους οικισμούς του Δήμου. Επιπλέον, η συμπίεση των απορριμμάτων μειώνει αισθητά τον όγκο τους, συμβάλλοντας στην καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου υγειονομικής ταφής και στην παράταση της διάρκειας ζωής του.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η περιβαλλοντική διάσταση της λειτουργίας του ΣΜΑ. Η εγκατάσταση δεν επιβαρύνει την ευρύτερη περιοχή, καθώς τα απορρίμματα δεν αποθηκεύονται στον χώρο. Τοποθετούνται άμεσα στον αλυσομεταφορέα, μεταφέρονται στα containers και μετά από κάθε χρήση ο εξοπλισμός πλένεται και καθαρίζεται, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές υγιεινής και περιβαλλοντικής προστασίας.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης ανέφερε:

«Η λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων αποτελεί μια ακόμη μεγάλη κατάκτηση για τον Δήμο μας και αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει σχέδιο, συνεργασία και αποφασιστικότητα, τα αποτελέσματα έρχονται.

Δεν περιοριστήκαμε στην ολοκλήρωση του έργου από τον ΕΣΔΑΚ. Αποφασίσαμε να διαθέσουμε ίδιους πόρους, προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι αναγκαίες εργασίες και να λειτουργήσει ο ΣΜΑ πριν από την έναρξη της απαιτητικής θερινής περιόδου.

Πλέον τα απορριμματοφόρα μας παραμένουν στον Δήμο, εξυπηρετώντας αποτελεσματικότερα τις ανάγκες καθαριότητας των οικισμών, καθώς μόνο ο τράκτορας θα μεταφέρει τα συμπιεσμένα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ. Κερδίζουμε χρόνο, μειώνουμε το κόστος λειτουργίας, προστατεύουμε το περιβάλλον και αναβαθμίζουμε συνολικά τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους δημότες μας».

Ο Δήμαρχος κατά την επίσκεψη του στο χώρο ευχαρίστησε θερμά τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) για την άριστη συνεργασία και τη διαχρονική στήριξη στην υλοποίηση του έργου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε στην Προϊσταμένη του Τμήματος Διάθεσης και Μεταφορών Απορριμμάτων του ΕΣΔΑΚ, Ιωάννα Γιακουμάκη, για την καθοριστική συμβολή της στην προετοιμασία και την έναρξη λειτουργίας του ΣΜΑ

Παράλληλα, αναγνώρισε τη σημαντική συμβολή των πρώην Αντιδημάρχων Κικής Λογιάκη και Μανώλη Τσιρινδάνη, οι οποίοι εργάστηκαν συστηματικά στα προηγούμενα στάδια υλοποίησης του έργου, ενώ ευχήθηκε καλή επιτυχία στον νέο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Επαμεινώνδα Μπαγιαρτάκη, ο οποίος έχει πλέον την ευθύνη της λειτουργίας της νέας αυτής σημαντικής δημοτικής υποδομής.