ΧΑΝΙΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 4) για όλη την Κρήτη – Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές του Δήμου Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο, Τετάρτη 15/7/2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) σε ολόκληρο το νησί.

Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα υψηλός, ενώ ο αριθμός των πυρκαγιών, που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος, αλλά το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις, εφόσον δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως.

Οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο, που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Ιδιαιτέρως, λόγω του κινδύνου αυτού είναι σε ισχύ η προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση κατά την αντιπυρική περίοδο σύμφωνα με την Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη( ΑΔΑ:6ΨΧΜ7ΛΚ-ΝΟ4) και για το Δήμο Χανίων αφορά στο Δάσος του Αγίου Ματθαίου, το δασάκι στο Πρεβαντόριο και το Πάρκο Ανεμόμυλων στα Καθιανά.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά θα πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλίσης 199 ή στο 112.

Με βάση τα προβλεπόμενα ο Δήμος Χανίων βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αναφορικά με την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection .

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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