Πειραιάς: Ζευγάρι νεκρό σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ – Εισέπνευσαν αναθυμιάσεις που πέρασαν από το air condition

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 28χρονο άνδρα και μια 24χρονη γυναίκα -Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή

Ένα ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου, εντός αυτοκινήτου σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Μήλου στον Πειραιά.

Πρόκειται για έναν 28χρονο άνδρα και μια 24χρονη γυναίκα. Το ζευγάρι εντοπίστηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί και στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή εισέπνευσαν αναθυμιάσεις από το air condition. Kατά τις πρώτες πληροφορίες είχαν αναμμένη τη μηχανή, ανοιχτό το air condition, εντελώς κλειστό το γκαράζ και με κάποιο τρόπο πέρασαν μέσα από το air condition οι αναθυμιάσεις του οχήματος στην καμπίνα και έχασαν τις αισθήσεις τους.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το ζευγάρι εντόπισε χωρίς τους αισθήσεις του ο πατέρας του 28χρονου o οποίος και τους έβγαλε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να τους επαναφέρει με ΚΑΡΠΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια και δεν υπάρχουν τραύματα.

Η Αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση