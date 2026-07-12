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Περιορίστηκε η πυρκαγιά εντός του κτιρίου του θεάτρου Μπάντμιντον – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Από: ΠΚ team

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Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα, δυο βραχιονοφόρα και ένα όχημα αναπνευστικών συσκευών – Διακοπή της κυκλοφορίας από την Ελληνική Αστυνομία στους γύρω δρόμους – Μήνυμα του «112» για τους καπνούς.

Μάχη με τις φλόγες στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον δίνουν οι πυροσβέστες στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

Η πυρκαγιά, λίγο μετά τις 21:30 περιορίστηκε εντός του κτιρίου του θεάτρου Badminton, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε εξωτερικούς χώρους.

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που βρέθηκαν άμεσα στο σημείο, συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών παραμένει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση του δήμου Αθηναίων, στο σημείο επιχειρούν τρεις υδροφόρες από τις Διευθύνσεις Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στο σημείο βρίσκεται η Δημοτική Αστυνομία του δήμου Αθηναίων, η οποία συνδράμει στη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Διακοπή κυκλοφορίας

Γύρω από το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έχει διακοπεί η κυκλοφορία οχημάτων.

Συγκεκριμένα διακοπές κυκλοφορίας οχημάτων έχουν σημειωθεί στους εξής δρόμους:

  • Στη Λ. Μεσογείων, στο ύψος της εισόδου των Σχολών της ΕΛ.ΑΣ.
  • Στην οδό Βαρύτη, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κανελλοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μπάντμιντον.
  • Στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου.

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Περιορίστηκε η πυρκαγιά εντός του κτιρίου του θεάτρου Μπάντμιντον – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

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