Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με το ΜΙΔΑ: Διορθώσεις στο Ε9 χωρίς πρόστιμα, το 2027 οι ρυθμίσεις στον ΕΝΦΙΑ

Μεταβατική περίοδος για διορθώσεις πριν την επιβολή προστίμων.

Αντίστροφη μέτρηση για την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ, με το νέο πλαίσιο να προβλέπει ουσιαστικά μια περίοδο «χάριτος», ώστε οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε διορθώσεις των στοιχείων των ακινήτων τους πριν ξεκινήσουν οι διασταυρώσεις και η επιβολή προστίμων.

Με τον νόμο 5313/2026, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο του ΜΙΔΑ, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στο Ε9 χωρίς αναδρομικές επιβαρύνσεις σε ΕΝΦΙΑ και χωρίς πρόστιμα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Διορθώσεις στα τετραγωνικά χωρίς αναδρομικές χρεώσεις

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τις περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια ενός ακινήτου είναι μεγαλύτερη από εκείνη που έχει δηλωθεί στο Ε9, στο Κτηματολόγιο ή στους τίτλους ιδιοκτησίας.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να δηλώσουν το πραγματικό εμβαδόν στο ΜΙΔΑ χωρίς να επιβαρυνθούν με αναδρομικό ΕΝΦΙΑ ή πρόστιμα για τα προηγούμενα έτη. Ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει από τη διόρθωση θα υπολογιστεί από το φορολογικό έτος 2027 και μετά.

Αντίστοιχα, όταν η πραγματική επιφάνεια ενός κτίσματος είναι μικρότερη από αυτή που εμφανίζεται στα επίσημα στοιχεία, θα μπορεί να γίνει διόρθωση μόνο εφόσον υπάρχει Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου που αποδεικνύει το πραγματικό εμβαδόν. Στην περίπτωση αυτή, η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα ισχύσει από το 2027 χωρίς αναδρομικές μεταβολές.

Νέες υποχρεώσεις για μισθώσεις και δωρεάν παραχωρήσεις

Ο νέος νόμος εισάγει και υποχρέωση ενημέρωσης του ΜΙΔΑ κάθε φορά που αλλάζει η χρήση ενός ακινήτου, όπως σε περίπτωση νέας μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης.

Εφόσον η σχετική δήλωση δεν υποβληθεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ, με την εφαρμογή του μέτρου να ξεκινά από την 1η Νοεμβρίου 2026.

Παράλληλα, για ανακριβείς δηλώσεις που οδηγούν στη λήψη επιδοτήσεων ή άλλων κρατικών ενισχύσεων προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις ανακριβών στοιχείων το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 100 ευρώ.

Από το 2027 οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, οι αλλαγές που αφορούν τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2027.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δηλώσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΜΙΔΑ δεν θα θεωρούνται ανακριβείς για τα προηγούμενα έτη και δεν θα επιβάλλονται κυρώσεις, ενώ οι νέες χρεώσεις ή μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ θα ισχύσουν μόνο για τα επόμενα φορολογικά έτη.

Με το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, η ΑΑΔΕ φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια ενιαία εικόνα της ακίνητης περιουσίας, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τις μελλοντικές ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των στοιχείων των ακινήτων.

Οι επισημάνσεις της ΠΟΜΙΔΑ

Η ΠΟΜΙΔΑ χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική τη δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων των ακινήτων χωρίς αναδρομικές επιβαρύνσεις, εκτιμώντας ότι θα επιτρέψει σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους.

Την ίδια στιγμή, ζητά να δοθούν επαρκείς προθεσμίες για την εφαρμογή του ΜΙΔΑ, καθώς η έναρξη λειτουργίας του συμπίπτει με την περίοδο των θερινών αδειών, ενώ εκφράζει την αντίθεσή της στο νέο πρόστιμο των 500 ευρώ για τη μη έγκαιρη ενημέρωση του μητρώου, χαρακτηρίζοντάς το δυσανάλογο.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ