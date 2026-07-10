Αγρότες: Οικονομική ενίσχυση έως 50.000 ευρώ – Ποιους αφορά – Οι προθεσμίες και οι πληρωμές

Οικονομική ενίσχυση ίση με το 15% της καθαρής αξίας των λιπασμάτων που προμηθεύτηκαν μπορούν να διεκδικήσουν οι παραγωγοί μέσω της εφαρμογής myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τέθηκε ήδη σε λειτουργία, ενώ το ανώτατο ποσό που μπορεί να καταβληθεί σε κάθε επιχείρηση ανέρχεται στις 50.000 ευρώ.

Στο μέτρο μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης λαμβάνονται υπόψη τα νόμιμα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων που εκδόθηκαν από τις 15 Μαρτίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026. Το ποσό θα προκύπτει από την καθαρή αξία των σχετικών τιμολογίων, χωρίς να υπολογίζονται οι πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ, η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISne

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εισέλθουν στην ψηφιακή πύλη myAADE και να ακολουθήσουν τη διαδρομή: «Εφαρμογές», «Επιχειρήσεις», «myBusinessSupport» και στη συνέχεια «Αγροτικές Ενισχύσεις/Επιδοτήσεις».

Η υποβολή των αιτήσεων έχει χωριστεί σε δύο χρονικές περιόδους, ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών.

Η πρώτη περίοδος διαρκεί από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου 2026 και αφορά λιπάσματα που τιμολογήθηκαν μεταξύ 15 Μαρτίου και 30 Ιουνίου 2026. Η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους αυτής της φάσης προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 27 Ιουλίου.

Η δεύτερη περίοδος αιτήσεων θα ανοίξει στις 7 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2026. Σε αυτή θα μπορούν να δηλωθούν παραστατικά που εκδόθηκαν από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου, ενώ οι αντίστοιχες πληρωμές προβλέπεται να πραγματοποιηθούν έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης, οι παραγωγοί πρέπει να έχουν καταχωρίσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό IBAN στο myAADE. Η δήλωση του λογαριασμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η καταβολή της ενίσχυσης.