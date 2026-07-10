GameXpo 2026: “Πρωταγωνίστρια” η Κρήτη με δικά της παιχνίδια στον παγκόσμιο χάρτη του gaming – Έρχονται κολοσσοί για να πάρουν ιδέες!

“Οι επισκέπτες θα μεταφερθούν σε έναν κόσμο φαντασίας πέρα από τις προσδοκίες τους…», τονίζει με δηλώσεις του στην «Π» και το patris.gr ο Δημόκριτος Σαλούστρος, ο οποίος είναι στον πυρήνα της οργάνωσης του μεγάλου αυτού εγχειρήματος.

Απίστευτο και όμως αληθινό! Η Κρήτη μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη του gaming και της δημιουργικής ψυχαγωγίας, καθώς η GameXpo 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ), και φιλοδοξεί να μετατρέψει το Ηράκλειο σε σημείο συνάντησης για χιλιάδες φίλους των επιτραπέζιων παιχνιδιών, των video games, των RPGs, των comics και της geek κουλτούρας από ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Η διοργάνωση αναμένεται να φιλοξενήσει δεκάδες εταιρείες, δημιουργούς, καλλιτέχνες και συλλόγους, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο παρουσιάσεις, τουρνουά, workshops, ομιλίες και διαδραστικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

«Η GameXpo 2026 αποτελεί την πρώτη προσπάθεια, προκειμένου να καθιερωθεί και να γίνει θεσμός μια παγκόσμια γιορτή παιχνιδιού στο νησί μας. Μια ευκαιρία για τις οικογένειες, τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους, να γνωρίσουν ένα διαφορετικό τρόπο ψυχαγωγίας, μόρφωσης, πνευματικής και νοητικής καλλιέργειας.

Υπόσχομαι στους επισκέπτες ότι περνώντας την πόρτα της έκθεσης, θα μεταφερθούν σε έναν κόσμο φαντασίας πέρα από τις προσδοκίες τους…», τονίζει με δηλώσεις του στην «Π» ο Δημόκριτος Σαλούστρος, ο οποίος είναι στον πυρήνα της οργάνωσης του μεγάλου αυτού εγχειρήματος.

Ο ίδιος εξηγεί ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον χώρο των επιτραπέζιων παιχνιδιών και των παιχνιδιών ρόλων, με τη συμμετοχή σημαντικών δημιουργών και εκδοτικών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ξεχωρίζει ο πολυβραβευμένος Ιταλός σχεδιαστής παιχνιδιών Francesco Nepitello, δημιουργός τίτλων όπως τα War of the Ring, Dune και The Hobbit, καθώς και ο κρητικής καταγωγής σχεδιαστής Βαγγέλης Μπαγιαρτάκης, γνωστός για τα Hegemony, World Order και Souvlaki Wars.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια και παρουσιάσεις από δημιουργούς, που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στη διεθνή βιομηχανία παιχνιδιών.

Παράλληλα, το κοινό θα γνωρίσει Έλληνες δημιουργούς video games, θα ταξιδέψει στην ιστορία της ψηφιακής ψυχαγωγίας μέσα από το εντυπωσιακό αρχείο του Video Games Museum και θα μπορέσει να συμμετάσχει σε οργανωμένα τουρνουά δημοφιλών παιχνιδιών καρτών όπως Pokémon, Yu-Gi-Oh! και Magic: The Gathering.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της φετινής διοργάνωσης είναι η ενσωμάτωση του αγαπημένου Creta Comic Con, το οποίο ενώνει τις δυνάμεις του με την GameXpo για το 2026. Η συνεργασία αυτή διατηρεί και ενισχύει το γνωστό Artist Alley, έναν χώρο αφιερωμένο σε δημιουργούς comics, illustrators, concept artists και καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει και ο διαγωνισμός Cosplay, όπου μικροί και μεγάλοι θα παρουσιάσουν εντυπωσιακές θεματικές μεταμφιέσεις, διεκδικώντας σημαντικά δώρα και διακρίσεις.

Παράλληλα, οι φίλοι του Star Wars θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια μοναδική παρέλαση χαρακτήρων από την επίσημη παγκόσμια κοινότητα του Star Wars και το ελληνικό της παράρτημα. Jedi, Sith Lords, Stormtroopers και πολλοί ακόμη αγαπημένοι χαρακτήρες θα δώσουν ζωή σε έναν από τους πιο εμβληματικούς κόσμους της ποπ κουλτούρας.

Σημαντικό στοιχείο της διοργάνωσης αποτελεί και η διεθνής της διάσταση. Ήδη έχουν ανακοινωθεί συνεργασίες και συμμετοχές από κορυφαίους φορείς της παγκόσμιας βιομηχανίας παιχνιδιών, ενώ η GameXpo στοχεύει να εξελιχθεί σε έναν θεσμό που θα συνδέει την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο με τη διεθνή αγορά του gaming, της τεχνολογίας και του φανταστικού.

Οι διοργανωτές τονίζουν πως η έκθεση δεν απευθύνεται μόνο στους φανατικούς gamers, αλλά κυρίως σε οικογένειες, νέους ανθρώπους, μαθητές, φοιτητές και κάθε επισκέπτη που θέλει να ανακαλύψει έναν κόσμο δημιουργικότητας, φαντασίας και σύγχρονης ψυχαγωγίας.

Με φόντο την Κρήτη, έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου, η GameXpo 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει όχι απλώς μια μεγάλη έκθεση, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία που θα συνδυάζει ψυχαγωγία, πολιτισμό, τεχνολογία και τουρισμό.

Η είσοδος στην έκθεση θα είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες. Παράλληλα, θα διατεθούν δωρεάν λεωφορεία που θα εκτελούν δρομολόγια από το κέντρο του Ηρακλείου προς το ΔΕΚΚ και αντίστροφα, διευκολύνοντας την πρόσβαση όσων δεν διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο.

Περισσότερες πληροφορίες για τους καλεσμένους, τους εκθέτες και το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα από τη διοργάνωση.

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ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ