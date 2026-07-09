Ελληνικό Κτηματολόγιο: Ολοκληρώθηκε το 99% της κτηματογράφησης – Περνά στην ψηφιακή εποχή

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή ημερίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου με τίτλο «Το Ελληνικό Κτηματολόγιο στην ψηφιακή εποχή», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Φορέα σε συνεργασία με τη Vodafone, στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και Ενιαίων Κτηματολογικών Υπηρεσιών για τη Βελτίωση των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Κτηματολογίου», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι πλήθους θεσμικών και επαγγελματικών φορέων, μεταξύ των οποίων το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Δικηγορικοί και Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Δικαστικές Ενώσεις, Δικαστικοί Επιμελητές, Επαγγελματικά Επιμελητήρια, καθώς και πανεπιστημιακοί και δημόσιοι οργανισμοί.

Αναβάθμιση και Ενοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος

Το έργο αποσκοπεί στην ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων του Κτηματολογίου σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα. Μέχρι σήμερα, οι υπηρεσίες λειτουργούν μέσα από διαφορετικά portals και υποδομές, γεγονός που δυσχεραίνει την επικοινωνία και τη διαχείριση δεδομένων.

Πλέον, όλες οι υπηρεσίες συγκεντρώνονται στο ktimatologio.gov.gr, παρέχοντας στους πολίτες και τους επαγγελματίες εύκολη και άμεση πρόσβαση. Παράλληλα, αναβαθμίζεται το Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ), το οποίο υποστηρίζει τις εφαρμογές των Κτηματολογικών Γραφείων για την έκδοση πιστοποιητικών, την εγγραφή πράξεων και την αναζήτηση πληροφοριών.

Επιπλέον, αναπτύσσεται νέο μοντέλο διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων στο πρότυπο ArcGIS Parcel Fabric, που θα επιτρέπει ακριβέστερη καταγραφή και ευκολότερη ενημέρωση αλλαγών. Όλα τα συστήματα του Φορέα μεταφέρονται σε ασφαλή cloud υποδομή, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και συνεχή αναβάθμιση χωρίς διακοπές λειτουργίας.

Το Κτηματολόγιο ως πρότυπο ψηφιακής μετάβασης

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, τόνισε ότι το Κτηματολόγιο έχει μετασχηματιστεί από ένα κατακερματισμένο σύστημα 392 υποθηκοφυλακείων σε υπόδειγμα ψηφιακής μετάβασης, έχοντας ολοκληρώσει το 99% της κτηματογράφησης. Όπως δήλωσε: «Έχουμε ακόμη απόσταση να διανύσουμε. Οφείλουμε να συνεχίσουμε με την ίδια επιμονή, ώστε, έπειτα από 200 χρόνια, η χώρα να έχει πλέον ένα πραγματικό κτηματολόγιο».

Ο Πρόεδρος του Κτηματολογίου, Θάνος Λίπας, υπογράμμισε ότι η επιτυχία του έργου θα κριθεί από το κατά πόσο διευκολύνει την καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών. «Το Κτηματολόγιο του αύριο πρέπει να είναι πιο απλό από το Κτηματολόγιο του σήμερα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Γενική Διευθύντρια του Φορέα, Ολυμπία Μαρκέλλου, ανέφερε ότι η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης σηματοδοτεί την έναρξη του λειτουργούντος Κτηματολογίου, το οποίο χρειάζεται σύγχρονα και ενιαία ψηφιακά θεμέλια. Όπως δήλωσε: «Σήμερα παρουσιάζουμε το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Ελληνικό Κτηματολόγιο και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο το βιώνει ο πολίτης».

Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου

Ο Διευθυντής Πληροφορικής του Ελληνικού Κτηματολογίου, Βαγγέλης Δήμας, παρουσίασε τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Στη συνέχεια, μίλησαν εκπρόσωποι των εταιρειών που συμμετέχουν στην υλοποίησή του: ο Βαγγέλης Γκορίλας (Vodafone), ο Πέτρος Μαρινόπουλος (Uni Systems), ο Κωνσταντίνος Ζουμής (Marathon Data), η Ευαγγελία Γκάγκα (iKnowHow), καθώς και ο Μανώλης Μαγιάκης και ο Γιάννης Ορσάρης (Oracle). Οι ομιλητές ανέλυσαν την πορεία και τους τεχνικούς άξονες του έργου.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και τη βελτίωση της εμπειρίας των πολιτών και των επαγγελματιών.