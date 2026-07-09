Σισμανόγλειο: Ομολόγησε ο 76χρονος πως έβαλε επίτηδες τη φωτιά

Δεν προκλήθηκε από λάθος η φωτιά στο νοσοκομείο.
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Ο 76χρονος ασθενής, που νοσηλευόταν στο δωμάτιο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, αρχικά υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε κατά λάθος την ώρα που κάπνιζε ένα τσιγάρο.
Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης άλλαξε την κατάθεσή του και ομολόγησε ότι έβαλε ο ίδιος τη φωτιά επίτηδες.
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, παραδέχθηκε πως χρησιμοποίησε αναπτήρα, δηλαδή γυμνή φλόγα, και όχι τσιγάρο, όπως είχε ισχυριστεί αρχικά και έτσι ο εμπρησμός ήταν από πρόθεση και όχι από αμέλεια.
Cretalive