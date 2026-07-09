Ασπρόπυργος: Πυρκαγιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης – 8 τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι

Προβληματισμό προκαλεί στις Αρχές η ύπαρξη στο σημείο ενός φορτηγού που μεταφέρει προπάνιο.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της συμβολής των οδών Μεγαρίδος και Χίου, σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση ανακύκλωσης, με τις αρχές να εξετάζουν τα ακριβή αίτια της εκδήλωσής της.

Οκτώ άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Από αυτούς, τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ ένας εκ των τραυματιών αναμένεται να πάρει εξιτήριο εντός της ημέρας.

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 20 οχήματα, καθώς και 4 ειδικά οχήματα εκ των οποίων 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο διυλιστηρίων και 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, ενώ από αέρος επιχειρεί και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου, ενώ προβληματισμό προκαλεί στις Αρχές η ύπαρξη στο σημείο ενός φορτηγού που μεταφέρει προπάνιο.

Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Την απομάκρυνση όσων βρίσκονται κοντά στην οδό Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο ζητά μήνυμα του 112 που εστάλη. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά στην περιοχή του Ασπροπύργου της Περιφέρειας Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω οδού Αγίου Γεωργίου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Λόγω της πυρκαγιάς διενεργούνται οι εξής διακοπές της κυκλοφορίας:

Οδός Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου έως τη Λ. ΝΑΤΟ.

Οδός Αγ. Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου, ρεύμα προς Μεγαρίδος.

Οδός Χίου από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου.