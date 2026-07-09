Κοπέρνικος: Ο Ιούνιος ήταν ο θερμότερος στα χρονικά στη δυτική Ευρώπη

Ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφτεί στη δυτική Ευρώπη στα χρονικά και ο δεύτερος θερμότερος σε ηπειρωτική και παγκόσμια κλίμακα, αποκαλύπτει σήμερα το παρατηρητήριο του κλίματος Copernicus της ΕΕ, καθώς η γηραιά ήπειρος αρχίζει να δοκιμάζεται από νέο κύμα καύσωνα.

Η μέση θερμοκρασία στη δυτική Ευρώπη ανήλθε στους 20,74° Κελσίου, δηλαδή 3° πάνω από τις φυσιολογικές τιμές της περιόδου 1991–2020. Όπως επισημαίνει το ινστιτούτο Κοπέρνικος στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του, το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί μόλις έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2025.

«Η κλιματική αλλαγή οδεύει να περάσει από το καθεστώς του μελλοντικού προβλήματος, αφηρημένου και στατιστικού, για το οποίο ενημερωνόμαστε σε εκθέσεις, σε αυτό της απτής πραγματικότητας που ανατρέπει την καθημερινή ζωή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σαμάνθα Μπέρτζες, αρμόδια για στρατηγικά ζητήματα στο ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προβλέψεων (CEPMMT στα γαλλικά, ECMWF στα αγγλικά), διακυβερνητικό οργανισμό που διαχειρίζεται το ινστιτούτο Κοπέρνικος.

Η ίδια υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη θερμαίνεται πολύ ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο», αποδίδοντας το φαινόμενο, μεταξύ άλλων, στις μεταβολές της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Κίνδυνος πολλαπλασιασμού των ακραίων φαινομένων

«Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ατμοσφρική κυκλοφορία υποδεικνύουν πως το φαινόμενο θα πολλαπλασιαστεί στην Ευρώπη στο μέλλον. Θα βλέπουμε περισσότερα κύματα ζέστης σ’ έναν πιο θερμό κόσμο. Και θα είναι πιο εντατικά, θα διαρκούν περισσότερο και θα πλήττουν περισσότερες γεωγραφικές ζώνες», πρόσθεσε η Μπέρτζες, καλώντας να επιτευχθεί ουδετερότητα ως προς τις καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου «το συντομότερο».

Σύμφωνα με την έκθεση του ινστιτούτου, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες τον Ιούνιο ξεπέρασαν κατά 1,39° Κελσίου τον εκτιμώμενο μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής (1850–1900). Πρόκειται για τον δεύτερο πιο θερμό Ιούνιο στα παγκόσμια χρονικά, αλλά και για έναν από τους πιο θερμούς που έχουν καταγραφεί συνολικά στην Ευρώπη, καθώς η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη συνεχίζουν να εντείνονται.