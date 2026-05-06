Πέθανε ο Τεντ Τέρνερ, ο ιδρυτής του CNN

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών άφησε ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ.

Ο Τεντ Τέρνερ, ο πρωτοπόρος των μέσων ενημέρωσης που ίδρυσε το CNN, απεβίωσε την Τετάρτη σε ηλικία 87 ετών σύμφωνα με δελτίο τύπου της Turner Enterprises.

Ο επιχειρηματίας από την Ατλάντα, γεννημένος στο Οχάιο και γνωστός με το προσωνύμιο «Το Στόμα του Νότου» λόγω του εκρηκτικού και ευθύ χαρακτήρα του, δημιούργησε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης. Αυτή περιλάμβανε τον πρώτο «σούπερ σταθμό» της καλωδιακής τηλεόρασης, δημοφιλή κανάλια ταινιών και κινουμένων σχεδίων, καθώς και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες, όπως οι Atlanta Braves.

Ο Τέρνερ υπήρξε επίσης διεθνώς αναγνωρισμένος ιστιοπλόος, φιλάνθρωπος (ιδρυτής του Ιδρύματος των Ηνωμένων Εθνών), ακτιβιστής για την παγκόσμια κατάργηση των πυρηνικών όπλων και περιβαλλοντολόγος. Ως ένας από τους σημαντικότερους γαιοκτήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επανεισαγωγή του βίσωνα στην αμερικανική Δύση, ενώ δημιούργησε τη σειρά κινουμένων σχεδίων «Captain Planet» για την ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με το περιβάλλον.

Ωστόσο, ήταν το τολμηρό του όραμα για τη μετάδοση ειδήσεων από όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο που τον καθιέρωσε παγκοσμίως, μόλις η ιδέα του τελικά υλοποιήθηκε. Το 1991, ο Τέρνερ ανακηρύχθηκε «Άνθρωπος της Χρονιάς» από το περιοδικό Time, καθώς «επηρέασε τη δυναμική των γεγονότων και μετέτρεψε τους τηλεθεατές σε 150 χώρες σε άμεσους μάρτυρες της ιστορίας».

Αν και τελικά πούλησε τα δίκτυά του στην Time Warner και αποχώρησε από την ενεργό δράση, συνέχισε να εκφράζει την υπερηφάνειά του για το CNN, αποκαλώντας το «το μεγαλύτερο επίτευγμα» της ζωής του.

Η μάχη του με την άνοια με σωμάτια Lewy

Λίγο πριν από τα 80α γενέθλιά του το 2018, ο Τέρνερ αποκάλυψε ότι πάσχει από άνοια με σωμάτια Lewy, μια προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή. Στις αρχές του 2025, νοσηλεύτηκε με ήπια μορφή πνευμονίας, προτού μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης για την ανάρρωσή του.