Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Συνάντηση εργασίας για την πορεία των έργων στον Δήμο Βιάννου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την πορεία υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων και τον προγραμματισμό νέων παρεμβάσεων στον Δήμο Βιάννου συζήτησαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης στην Περιφέρεια βρέθηκαν τα συνεχιζόμενα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, καθώς και οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση δράσεων και έργων, που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη των τοπικών παραγωγών και της τοπικής ανάπτυξης.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια και τους Δήμους, σημειώνοντας ότι στόχος παραμένει η ισόρροπη ανάπτυξη της ενδοχώρας της Κρήτης μέσα από τη χρηματοδότηση έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Για τον λόγο αυτό, η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σταθερά υποστηρικτική σε δράσεις και έργα που αφορούν τους πολίτες του Δήμου Βιάννου.

Από την πλευρά του, ο Παύλος Μπαριτάκης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για τη διαρκή στήριξη στα αιτήματα του Δήμου Βιάννου, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ολοκλήρωσης των μελετών για νέα έργα υποδομής που θα θωρακίσουν την περιοχή.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η κοινή δέσμευση για τη συνέχιση της συνεργασίας, με σκοπό την απορρόφηση των απαραίτητων πόρων από τα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα, διασφαλίζοντας τη λειτουργικότητα και την πληρότητα των υποδομών της περιοχής.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η Θεατρική Παράσταση Έργο Δύο Προσώπων...

0
ΕΡΓΟ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ του Τενεσί Ουίλιαμς Σκηνοθεσία: Νάνα Παπαδάκη Περιοδεία 2026 σε...

Δημος Μινώα Πεδιάδας: Ενημέρωση για τον καθαρισμό...

0
Με αφορμή την αντιπυρική περίοδο του έτους 2026, ο...

Η Θεατρική Παράσταση Έργο Δύο Προσώπων...

0
ΕΡΓΟ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ του Τενεσί Ουίλιαμς Σκηνοθεσία: Νάνα Παπαδάκη Περιοδεία 2026 σε...

Δημος Μινώα Πεδιάδας: Ενημέρωση για τον καθαρισμό...

0
Με αφορμή την αντιπυρική περίοδο του έτους 2026, ο...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δημος Μινώα Πεδιάδας: Ενημέρωση για τον καθαρισμό οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων και την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς
Επόμενο άρθρο
Η Θεατρική Παράσταση Έργο Δύο Προσώπων του Τενεσί Ουίλιαμς έρχεται στην Κρήτη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η Θεατρική Παράσταση Έργο Δύο Προσώπων του Τενεσί Ουίλιαμς έρχεται στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΕΡΓΟ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ του Τενεσί Ουίλιαμς Σκηνοθεσία: Νάνα Παπαδάκη Περιοδεία 2026 σε...

Πέθανε ο Τεντ Τέρνερ, ο ιδρυτής του CNN

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών άφησε...

Δημος Μινώα Πεδιάδας: Ενημέρωση για τον καθαρισμό οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων και την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με αφορμή την αντιπυρική περίοδο του έτους 2026, ο...

Την γιορτή της Μητέρας τιμά η ΔΕΕΠ Ηρακλείου της Ν.Δ. την Παρασκευή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η ΔΕΕΠ ΝΔ Ηρακλείου διοργανώνει εκδήλωση με αφορμή την...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST