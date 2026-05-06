Η Θεατρική Παράσταση Έργο Δύο Προσώπων του Τενεσί Ουίλιαμς έρχεται στην Κρήτη

ΕΡΓΟ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

του Τενεσί Ουίλιαμς

Σκηνοθεσία: Νάνα Παπαδάκη

Περιοδεία 2026 σε επιλεγμένους σταθμούς της Ελλάδας

Υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας των ΗΠΑ

Πρωταγωνιστούν: Βαγγέλης Παπαδάκης, Νάνα Παπαδάκη

Μετά την εξαιρετικά θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς το αριστουργηματικό «Έργο δύο προσώπων» του κορυφαίου Αμερικανού συγγραφέα Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Νάνας Παπαδάκη, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του και παρουσιάζεται, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε επιλεγμένους σταθμούς στην Ελλάδα.

Η παράσταση, αφού ολοκλήρωσε τον πρώτο εντυπωσιακό κύκλο παραστάσεων στην Αθήνα, ταξιδεύει σε Κρήτη, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, με τον Βαγγέλη Παπαδάκη και τη Νάνα Παπαδάκη να ενσαρκώνουν το συγκλονιστικό πρωταγωνιστικό δίδυμο και να ενώνονται σε ένα αποκαλυπτικό θεατρικό παλίμψηστο.

Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να απολαύσει έναν σπάνιο θησαυρό του δημοφιλούς θεατρικού συγγραφέα Τενεσί Ουίλιαμς που χαρακτήρισε το «Έργο Δύο Προσώπων» ως την «κραυγή της καρδιάς» του και ως το καλύτερο έργο του μετά το «Λεωφορείο ο Πόθος».

Ο Τενεσί Ουίλιαμς έχει σφραγίσει το παγκόσμιο θέατρο με την σπάνια ευαισθησία και την ποιητική πνοή της δραματουργίας και των ηρώων του και έχει βραβευθεί με δύο βραβεία Πούλιτζερ, ένα βραβείο Τόνι και τέσσερα βραβεία της Ένωσης Κριτικών Νέας Υόρκης.

Υπόθεση του έργου

Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται σε μια άγνωστη πόλη. Εκεί έχουν φτάσει δύο αδέλφια, ο Φελίς και η Κλαιρ Ντεβότο, περιοδεύοντας με τον θίασό τους. Σε ένα άδειο θέατρο, δίχως θεατές, και καθώς ο θίασος τούς έχει εγκαταλείψει, θα κληθούν να ζωντανέψουν ένα έργο που μοιάζει να είναι η ίδια τους η ζωή.

Λίγα λόγια για το έργο

Στο «Έργο Δύο Προσώπων» του Τενεσι Ουίλιαμς συναντώνται ο Σάμιουελ Μπέκετ, η «Νύχτα Πρεμιέρας» του Τζον Κασσαβέτη, το «Έξι πρόσωπα ζητούν συγγραφέα» του Λουίτζι Πιραντέλο, το «Άσμα του Σολομώντα», ακόμη και το «Σπήλαιο του Πλάτωνα», σε ένα παιχνίδι ανάμεσα στη φαντασία και στην πραγματικότητα, ανάμεσα στον εγκλεισμό και στην υπέρβαση, στη λειτουργία του θεάτρου ως καθρέπτη της ατομικής και συλλογικής μας συνείδησης.

Το έργο έχει γραφτεί πολλές φορές απ’ τον συγγραφέα απ’ το 1966 έως το 1975 κι έχει επίσης ανέβει σε διαφορετικές εκδοχές σε όλο τον κόσμο. Η ομάδα παρουσιάζει την εκδοχή που ενέκρινε ο ίδιος και κυκλοφορεί στον συγκεντρωτικό τόμο με όλα του τα έργα.

Λίγα λόγια για το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας των ΗΠΑ

Η παράσταση τελεί υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και συγκεντρώνει ήδη το ενδιαφέρον στις ΗΠΑ. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηνωμένων Πολιτειών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πρόεδρο την DeeGee Lester, βρίσκεται στα αρχικά στάδια των συνομιλιών για τη διοργάνωση περιοδείας σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ, την επόμενη άνοιξη, η οποία θα συμπέσει με τις εκδηλώσεις για τα γενέθλια του Τενεσί Oυίλιαμς.

Λίγα λόγια για τη Μαλντορόρ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Μαλντορόρ» λειτουργεί υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της ηθοποιού, σκηνοθέτιδος και συγγραφέως Νάνας Παπαδάκη. Το «Έργο Δύο Προσώπων» αποτελεί την όγδοη επιτυχημένη θεατρική παραγωγή της. H ομάδα έχει παρουσιάσει παραστάσεις σε Αθήνα,

Ελευσίνα, Σκιάθο και Βρυξέλλες, καθώς και μία οπτικοακουστική παραγωγή σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Μάλτα, Μεξικό, Βραζιλία, Βουλγαρία, Ινδία, Γερμανία, Ταϊλάνδη, Βέλγιο, Ολλανδία, Τουρκία, Ισπανία, Σερβία, Γαλλία με την οποία απέσπασε οκτώ διεθνή βραβεία. Πρόσφατα συμμετείχε με την παράσταση «Κάτω απ’ τον ίσκιο του βουνού» του Γιάννη Ρίτσου, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία Νάνας Παπαδάκη, στη Λίμα, στο πλαίσιο της Διεθνούς Μπιενάλε του Περού.

Συντελεστές παράστασης

Μετάφραση: Αλίκη Κατσαβού

Σχεδιασμός φωτισμών: Μαρία Αθανασοπούλου

Κοστούμια: Άση Δημητρολοπούλου

Μουσική: Βασίλης Τζαβάρας

Διαμόρφωση σκηνικού χώρου: Νάνα Παπαδάκη, Βαγγέλης Παπαδάκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Ζωρζέτ Αλιμπέρτη

Φωτογραφίες παράστασης: Κατερίνα Αρβανίτη

Φωτογράφηση – Βίντεο: Κατερίνα Τζιγκοτζίδου

Γραφιστική επιμέλεια: Κώστας Στεφανόπουλος (GDStudio)

Παραγωγή: Μαλντορόρ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία

Έγραψαν για εμάς:

“μια θεατρική εμπειρία που ακουμπά την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ύπαρξης χωρίς προστατευτικά φίλτρα” Ελπινίκη Νίνου, palcosenico

“H Νάνα Παπαδάκη σκηνοθετεί μοναδικά, ισορροπώντας στο βάρος του έργου, στον ψυχισμό της ηρωίδας που υποδύεται […] Ο Βαγγέλης Παπαδάκης ξεδιπλώνει όλο του το είναι, δίνοντας στον Φελίς πολυδιάστατη οντότητα” Μαίρη Ζαρακοβίτη, keysmash

“μια συνεκτική και ουσιαστική σκηνική ανάγνωση που αντιμετωπίζει το κείμενο με σεβασμό και δραματουργική σαφήνεια” openmind

“ένα υπέροχο θεατρικό του Τενεσί Ουίλιαμς […] την εναλλαγή στο τούνελ της τραγικότητας την υπηρέτησαν και οι δύο ηθοποιοί με μοναδικό τρόπο. […] Εξαιρετικές ερμηνείες” Θανάσης Σακελλαριάδης fractal

“Ρεσιτάλ ερμηνειών σε ένα κείμενο που ανασκάπτει τη ζωή και την ψυχή” Μαρία Μαρή, artistic

“Οι ερμηνείες, γυμνές και εκτεθειμένες, ακροβατούν ανάμεσα στο ρόλο και την απογύμνωση του ίδιου του εαυτού — εκεί όπου το θέατρο παύει να είναι παράσταση και γίνεται εξομολόγηση.“ Xρυσούλα Ζαφειράκη, crunchynewz

Σταθμοί περιοδείας

Χανιά, Κρήτη

Δήμος Χανίων

Θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης»

Mαριδάκη & Ακτή Μιαούλη

Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, ώρα έναρξης: 21.00

Τηλέφωνο/ Κρατήσεις: 28213 41613

Ηράκλειο, Κρήτη

Heraklion Improv Theater – ΗΙΤ

Χάνδακος 36Γ, Ηράκλειο

Τρίτη 12 Μαΐου 2026, ώρα έναρξης: 21.00

Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, ώρα έναρξης: 21.00

Τηλέφωνο/ Κρατήσεις: 2813016467

Ρέθυμνο, Κρήτη

Τhe Garage Theater

Δημοκρατίας 53, Ρέθυμνο

Σάββατο 16 Μαΐου 2026, ώρα έναρξης: 21.00

Κυριακή 17 Μαΐου 2026, ώρα έναρξης: 19.00

Τηλέφωνο/Κρατήσεις: 6932492752

Πάτρα

Θέατρο Λιθογραφείον

Mαίζωνος 172Β, Πάτρα

Σάββατο 23 Μαΐου 2026, ώρα έναρξης: 21.00

Κυριακή 24 Μαΐου 2026, ώρα έναρξης: 21.00

Τηλέφωνο/Κρατήσεις: 261 032 8394

Θεσσαλονίκη

Θέατρο Σοφούλη

Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη, Καλαμαριά

Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, ώρα έναρξης: 21.00

Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, ώρα έναρξης: 21.00

Τηλέφωνο/Κρατήσεις: 2310 423925

Προπώληση για όλους τους σταθμούς της περιοδείας: https://www.ticketservices.gr/event/ergo-dyo-proswpwn/

Τιμές εισιτηρίων: 15 € κανονικό, 12 € μειωμένο (νεανικό, 65+, φοιτητικό)

Διάρκεια: 80’ (χωρίς διάλειμμα)