Το Ρέθυμνο τιμά τα 160 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου «Κρατάμε τη φλόγα»

Με σύνθημα «Κρατάμε τη φλόγα» οι εκδηλώσεις για τα 160 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου

«Κρατάμε τη φλόγα»: Το Ρέθυμνο τιμά τα 160 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου

– Πλούσιες εκδηλώσεις από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα αναπτυχθεί από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο, το Ρέθυμνο προετοιμάζεται να τιμήσει τη συμπλήρωση 160 χρόνων από το Ολοκαύτωμα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, ένα από τα κορυφαία γεγονότα της νεότερης ελληνικής ιστορίας και διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας και αυτοθυσίας.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε την Τετάρτη, σε συνέντευξη Τύπου, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο, την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαίρη Λιονή, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης Μάνο Τσάκωνα και τον ηγουμενοσύμβουλο της Ιεράς Μονής Αρκαδίου π. Θεολόγο.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται στις 8 Νοεμβρίου, ημέρα της επετείου του Ολοκαυτώματος, στην Ιερά Μονή Αρκαδίου, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Κοινός παρονομαστής όλων παραμένει ένας: η ανάγκη να διατηρηθεί ζωντανό το μήνυμα της Αρκαδικής Εθελοθυσίας, να μεταδοθεί στις νεότερες γενιές και να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη απήχηση σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Μητροπολίτης Πρόδρομος: «Να εξακτινώσουμε τα μηνύματα του Αρκαδίου σε όλη την Οικουμένη»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χαρακτήρισε τη φετινή επέτειο ως μια ξεχωριστή στιγμή ευθύνης για όλους τους φορείς του τόπου.

«Με τη χάρη και την ευλογία του Θεού αξιωνόμαστε όλοι μαζί να εορτάζουμε μία σπουδαία επέτειο της ιστορικής Εθελοθυσίας του Αρκαδίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η Μητρόπολη, η Περιφέρεια Κρήτης, η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου, ο Δήμος Ρεθύμνης και η ιστορική Ιερά Μονή Αρκαδίου ενώνουν τις δυνάμεις τους, αναλαμβάνοντας «την ευθύνη στην επέτειο των 160 ετών από την Αρκαδική Εθελοθυσία να εξακτινώσουμε τα μηνύματα του Αρκαδίου εις πάντα τα έθνη, σε όλη την Οικουμένη, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα και σε ολόκληρη τη Μεγαλόνησο Κρήτη».

Ο Σεβασμιώτατος υπενθύμισε πως η κοινωνία του Ρεθύμνου είχε ζήσει με ιδιαίτερη συγκίνηση και την επέτειο των 150 χρόνων, εκφράζοντας την ευχή «να γιορτάσουμε όλοι μαζί και τα 170 χρόνια».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαχρονική αξία της θυσίας των υπερασπιστών της Μονής.

«Όλοι μαζί να ενώσουμε τα χέρια μας για να κρατάμε τη φλόγα του Αρκαδίου αναμμένη. Τη φλόγα που άναψε στην πυριτιδαποθήκη, που εξακτίνωσε το μήνυμα και την αξία της θυσίας, της ελευθερίας, της προσφοράς, της εθελούσιας θυσίας όλων των ανθρώπων εκείνων, ανδρών, γυναικών και παιδιών, με πρώτο τον ηγούμενο Γαβριήλ, που αποφάσισαν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, για να μπορούμε όλοι εμείς να εμπνευστούμε στον δικό μας αγώνα της καθημερινότητας».

Ο κ. Πρόδρομος ευχαρίστησε θερμά τους συνδιοργανωτές, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ρεθύμνης, «που με πολλή χαρά ανταποκρίθηκαν ώστε όλοι μαζί να συμπράξουμε και να συνδράμουμε σε αυτό το ιερό χρέος και καθήκον για τον τόπο μας». Μετέφερε, δε, την αγάπη τόσο του

Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, αλλά και του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κ. Ευγενίου σε όλους τους ρεθύμνιους και ευχαρίστησε ιδιαιτέρως την αντιπεριφερειάρχη κα Λιονή και τον δήμαρχο Ρεθύμνου, κ. Γιώργο Μαρινάκη για την απόφασή τους να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις.

Μαίρη Λιονή: «Το Αρκάδι είναι σύμβολο ζωής, ελευθερίας και δημοκρατίας»

Τη συγκίνηση της Περιφέρειας Κρήτης για τη συμμετοχή στις επετειακές εκδηλώσεις εξέφρασε η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαίρη Λιονή, μεταφέροντας παράλληλα τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.

«Για μας τους Κρητικούς, αλλά και για όλους τους Έλληνες, το Αρκάδι είναι ένα σύμβολο ζωής, ελευθερίας και δημοκρατίας, που διακρατούμε από γενιά σε γενιά και θέλουμε να μεταφέρουμε αυτή τη σημασία του στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές», ανέφερε.

Η κ. Λιονή χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες δράσεις τον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό.

«Με χαρά ακούσαμε την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για να γίνουν εκδηλώσεις σε όλα τα σχολεία της χώρας σχετικά με το Αρκάδι. Θεωρώ ότι είναι από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες, γιατί θα συμμετέχουν χιλιάδες νέα παιδιά και μέσα από τα σχολεία μεταφέρεται το νόημα του Αρκαδιού, που είναι πολύ επίκαιρο και σημαντικό».

Μάνος Τσάκωνας: Νέο λογότυπο και το μήνυμα «Κρατάμε τη φλόγα»

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μάνος Τσάκωνας υπογράμμισε πως κάθε επέτειος της Αρκαδικής Εθελοθυσίας προκαλεί συγκίνηση αλλά και υπερηφάνεια.

«Έχουμε τη χαρά να γιορτάσουμε τα 160 χρόνια φέτος και ο προγραμματισμός είναι ανάλογος της επετείου», είπε.

Παρουσίασε επίσης το νέο επετειακό λογότυπο, δημιουργία του γραφίστα Κωνσταντίνου Ανδρώνη.

Στο λογότυπο, όπως εξήγησε, το μηδέν του αριθμού 160 μεταμορφώνεται σε φλόγα που κρατιέται από ένα ανθρώπινο χέρι, αποτυπώνοντας το κεντρικό μήνυμα των εκδηλώσεων: «Κρατάμε τη φλόγα».

Ο κ. Τσάκωνας διάβασε ακόμη ιστορικά ντοκουμέντα από τον εορτασμό του 1930, επισημαίνοντας ότι τότε ζούσαν ακόμη άνθρωποι που είχαν ακούσει από πρώτο χέρι τις αφηγήσεις των επιζώντων και των συγγενών τους.

«Εμείς ως απόγονοι αυτών των ανθρώπων πρέπει να προσφέρουμε στον τόπο μας και να μεταφέρουμε, να διδάξουμε το μήνυμα ότι είμαστε μία πόλη που τηρεί τις παραδόσεις και κρατάμε τη φλόγα άσβεστη», τόνισε.

π. Θεολόγος: «Να αναδείξουμε τις άγνωστες πτυχές της ιστορίας του Αρκαδίου»

Εκ μέρους της αδελφότητας της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, ο ηγουμενοσύμβουλος π. Θεολόγος εξέφρασε την τιμή και τη χαρά της συμμετοχής στις επετειακές εκδηλώσεις.

«Είναι και για εμάς τιμή, η αδελφότητα της Μονής Αρκαδίου με τον ηγούμενο π. Τίτο Βαμβακά να συμμετέχουμε και να μεταδώσουμε τη φλόγα σε όλη την οικουμένη, που είναι σύμβολο ελευθερίας για κάθε προσκυνητή και επισκέπτη που προσεύχεται στην πόρτα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου».

Όπως σημείωσε, η επέτειος των 160 χρόνων αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία να αναδειχθούν άγνωστες πτυχές της ιστορίας της Μονής και να γίνουν κτήμα των νεότερων γενεών.

«Το 2026 είναι μία ακόμη αφορμή για να αναδείξουμε όσο περισσότερο μπορούμε τις άγνωστες πτυχές της ιστορίας της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, για να τις μοιραστούμε με τις νέες γενιές», είπε.

Με κεντρικό σύνθημα «Κρατάμε τη φλόγα», οι διοργανωτές φιλοδοξούν η επέτειος των 160 χρόνων να αποτελέσει όχι μόνο έναν φόρο τιμής στους ήρωες του Αρκαδίου, αλλά και μια μεγάλη εκπαιδευτική, πολιτιστική και ιστορική παρακαταθήκη, μεταφέροντας το διαχρονικό μήνυμα της ελευθερίας, της αυτοθυσίας και της φιλοπατρίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και της οικουμένης.

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός για το Αρκάδι

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων καταλαμβάνει ο πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός, που θα πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο Μητροπολίτης ευχαρίστησε δημόσια το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη και τον γενικό γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργο Καλαντζή για την πρωτοβουλία.

Όπως ανακοίνωσε, από τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει πανελλήνιος διαγωνισμός για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων όλης της χώρας, αφιερωμένος στην ιστορία και τα ιδανικά της Μονής Αρκαδίου, ενώ στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα βραβευθούν στην ιστορική Μονή τα σχολεία που θα διακριθούν.

«Στους σημερινούς δύσκολους καιρούς που πολλά εύκολα αποδομούνται, είναι σημαντικό να δώσουμε στα παιδιά μας το μήνυμα της Μονής Αρκαδίου και της θυσίας των προγόνων μας. Ένα μήνυμα ισχυρό και μεγάλο που θα αγκαλιάσει ολόκληρη την Ελλάδα», υπογράμμισε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Σεβασμιώτατος στάθηκε στο κεντρικό σύνθημα της επετείου.

«Εύχομαι το μήνυμα “Κρατάμε τη φλόγα” να μας κάνει όλους ένα προσκυνητάρι πίστης, αγάπης, φιλοπατρίας, ανθρωπιάς και αρετής».

Η εικόνα της Παναγίας Σουμελά στο Ρέθυμνο

Ο κ. Πρόδρομος ανακοίνωσε ακόμη μία ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος.

Έπειτα από σχετικό αίτημα προς τη Μητρόπολη Βεροίας και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Παντελεήμονα, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Σουμελά θα μεταφερθεί στο Ρέθυμνο από τις 24 έως τις 29 Οκτωβρίου.

Η εικόνα θα φιλοξενηθεί στον Ιερό Ναό των Τεσσάρων Μαρτύρων, ενώ συμβολικά θα μεταβεί για ένα απόγευμα στην Ιερά Μονή Αρκαδίου, καθώς και στους Δήμους Μυλοποτάμου και Ανωγείων.

Παρακάτω θα διαβάσετε το πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων, ωστόσο παραμένουν και κάποιες εκκρεμότητες, που θα ανακοινωθούν εν καιρώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 160ΕΤΗΡΙΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΘΥΣΙΑΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026)

27 Ιουλίου 2026 – 5.00 μ.μ.

Τιμητική Εκδήλωση για τα 160 έτη της Αρκαδικής Εθελοθυσίας, στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, στους χώρους της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου.

28 Ιουλίου 2026 – από 9.00 π.μ.

Εθελοντική Αιμοδοσία, στους χώρους της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, με πρωτοβουλία του Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Κουρήτες», σε συνδιοργάνωση με την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αρκαδίου και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ρεθύμνης «Δότες Ζωής».

28 Ιουλίου 2026 – 8.00 μ.μ.

Μουσική Εκδήλωση του Συλλόγου Καλλιτεχνών Αγίου Βασιλείου, στους χώρους της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου.

Αύγουστος 2026

Εγκαίνια Έκθεσης του έργου «Η Ανατίναξη της Μονής Αρκαδίου» του μεγάλου ζωγράφου Ivan Aivazovsky («Η Ανατίναξη της Μονής Αρκαδίου», 1867), κατά το χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο έως και τον Νοέμβριο του 2026.

Το έργο αποτελεί μία από τις πλέον γνωστές εικαστικές αποδόσεις του Ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου και συνδέεται άμεσα με το ιστορικό γεγονός που απεικονίζει. Σήμερα εκτίθεται στο Παράρτημα Ναυπλίου της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου.

Σεπτέμβριος 2026

«Αρκαδίου ύμνοι και ωδές»

Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής από τον Χορό «ΚΡΗΤΕΣ ΜΑΪΣΤΟΡΕΣ» και τραγούδια για το Αρκάδι από τη Χορωδία «ΠΑΥΛΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ».

Οκτώβριος 2026

4 Οκτωβρίου 2026 – 7.00 μ.μ.

Παρουσίαση ιστορικού λευκώματος για τα 50 χρόνια παρουσίας του Ομίλου Κλασικού Αθλητισμού «ΑΡΚΑΔΙ», στους χώρους του Ξενοδοχείου «ΘΕΑΡΤΕΜΙΣ».

7 Οκτωβρίου 2026

«ΜΕΤΑ τῷ Θεῷ: Η προστασία του ανθρωπίνου προσώπου στην μεταεποχή».

Εκδήλωση του Οργανισμού Έρευνας Καινοτομίας και Πολιτισμού LOOX, στους χώρους της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου.

14 Οκτωβρίου 2026 – 7.30 μ.μ.

Στην αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης» (Ωδείο Ρεθύμνου).

«Ενδόξως άσωμεν… τους εν τω Αρκαδίω στεφθείς αθλήσαντας».

Μουσική Ραψωδία εμπνευσμένη από τη Συλλογή Παύλου Γ. Βλαστού (Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Χανιά). Με τη Χορωδία Ρεθυμνίων Μικρασιατών και τη Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης.

Ενορχήστρωση – Διδασκαλία – Διεύθυνση:

Ανδρέας Αθ. Γιακουμάκης.

Νοέμβριος 2026

2 Νοεμβρίου 2026 – 7.00 μ.μ.

Στο πλαίσιο του προγράμματός της «Σα να ’ταν χθες», η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης συμμετέχει στους επετειακούς εορτασμούς, με εκδήλωση στον χώρο της, η οποία θα περιλαμβάνει:

α. Έκθεση με περίπου σαράντα πρωτοσέλιδα εφημερίδων για την υποδοχή του Αρκαδικού γεγονότος στον τύπο της εποχής, υπό την επιμέλεια του κ. Γιάννη Παπιομυτογλου και τον σχεδιασμό της Έκθεσης από την κ. Νίκη Πετράκη.

β. Ομιλία του Καθηγητή Νεότερης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Γιάννη Κοκκινάκη με θέμα:

«Πανεπιστήμιο και Ιστορία: Νέες προσεγγίσεις στην κρητική ιστορία του 19ου και 20ού αιώνα».

4 Νοεμβρίου 2026 – 8.00 μ.μ.

Πολυθεματική εκδήλωση του Λαογραφικού Ομίλου «ΧΟΡΟΚΡΗΤΕΣ», στην αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης» (Ωδείο Ρεθύμνου), με θεατρικά δρώμενα, χορό, ριζίτικο τραγούδι και ομιλία.

6 Νοεμβρίου 2026 – 6.30 μ.μ.

«Ψηφίδες Αρκαδιώτικης Ιστορίας από τα αρχεία του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ρεθύμνης».

Εκδήλωση – Έκθεση στον χώρο του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ρεθύμνης.

9 Νοεμβρίου 2026 – 8.00 μ.μ. έως 12:00 π.μ.

«Αρκάδια – Εσπερίδα Αφιερωμένη στο Ολοκαύτωμα».

Εκδήλωση του Λυκείου των Ελληνίδων – Παραρτήματος Ρεθύμνης, στους χώρους της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου.

15 Νοεμβρίου 2026 – 12.00 μ.

Εκδήλωση από το «Μουσικό Καρπό», στην αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης» (Ωδείο Ρεθύμνου), με θεατρικά δρώμενα, χορό, ριζίτικο τραγούδι και ομιλία.

19 Δεκεμβρίου 2026

«Από τη Θυσία στη Μνήμη: Το Χειρόγραφο της Πρώτης Πανηγυρικής Ομιλίας για το Ολοκαύτωμα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου από τον Ιερομόναχο Ιάκωβο Πλουμή».

Εκδήλωση της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Ρεθύμνης στους χώρους του Κέντρου Πολιτιστικής και Κοινωνικής Διακονίας «ΘΕΟΜΗΤΩΡ» της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Επιπλέον δράσεις

• Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, με θέμα την 160η επέτειο της Αρκαδικής Εθελοθυσίας, από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

• Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στους κεντρικούς εορτασμούς στη Μονή Αρκαδίου στις 8 Νοεμβρίου

• Εκδηλώσεις του Συλλόγου Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» στην Αθήνα, Οκτώβριο και Νοέμβριο.