ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά και όπλα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων

Συνελήφθη χθες (08.07.2026) απογευματινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Σητείας από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου και του Κλιμακίου Αστυνομικών Επιχειρήσεων Σητείας, 50χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων χθες (08.07.2026) απογευματινές ώρες από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού και αποθηκευτικούς χώρους κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1- κυνηγετικό όπλο χωρίς να τηρούνται οι οροί ασφαλούς φύλαξης,

-1- φλόμπερ,
-1- πιστόλι κρότου,

-1- ανιχνευτής μετάλλων

-11,8- γραμμάρια κάνναβης
-1- δενδρύλλιο κάνναβης

ζυγαριά ακριβείας,
σπόροι κάνναβης

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας .

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ένταξη 36 επιχειρήσεων σε δράση εξωστρέφειας της...

0
Την απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Κρήτη...

Όπερα με ελεύθερη είσοδο Σάββατο και Κυριακή...

0
Δύο βραδιές μουσικής "μυσταγωγίας" αφιερωμένες στην τέχνη της όπερας...

Ένταξη 36 επιχειρήσεων σε δράση εξωστρέφειας της...

0
Την απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Κρήτη...

Όπερα με ελεύθερη είσοδο Σάββατο και Κυριακή...

0
Δύο βραδιές μουσικής "μυσταγωγίας" αφιερωμένες στην τέχνη της όπερας...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:«Ζεστά βράδια-Κρύες Μπύρες» και ζωντανή μουσική στο Πάρκο Γεωργιάδη από τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στις 10 -11 Ιουλίου
Επόμενο άρθρο
Όπερα με ελεύθερη είσοδο Σάββατο και Κυριακή σε Γκουβερνιώτισσα και Χανιά από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related