Λασίθι:Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά και όπλα

Συνελήφθη ημεδαπός για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων

Συνελήφθη χθες (08.07.2026) απογευματινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Σητείας από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου και του Κλιμακίου Αστυνομικών Επιχειρήσεων Σητείας, 50χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων χθες (08.07.2026) απογευματινές ώρες από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού και αποθηκευτικούς χώρους κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1- κυνηγετικό όπλο χωρίς να τηρούνται οι οροί ασφαλούς φύλαξης,

-1- φλόμπερ,

-1- πιστόλι κρότου,

-1- ανιχνευτής μετάλλων

-11,8- γραμμάρια κάνναβης

-1- δενδρύλλιο κάνναβης

ζυγαριά ακριβείας,

σπόροι κάνναβης

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας .