«Φαντάζει το Ηράκλειο»: SOS από την εστίαση για την περιορισμένη κατανάλωση

Ανησυχία για την πορεία της τουριστικής περιόδου και του χειμώνα – Τα αιτήματα του κλάδου προς την κυβέρνηση και ο προβληματισμός για το ψηφιακό πελατολόγιο

Μπορεί η φετινή τουριστική περίοδος να ξεκίνησε με αισιόδοξα μηνύματα και η εικόνα στους δρόμους και στα καταστήματα του Ηρακλείου να δείχνει αυξημένη κίνηση, ωστόσο οι επαγγελματίες της εστίασης περιγράφουν μια διαφορετική πραγματικότητα πίσω από την πρώτη εικόνα: ο κόσμος υπάρχει, όμως η κατανάλωση παραμένει συγκρατημένη.

«Βλέπουμε τα μαγαζιά να έχουν κόσμο, αλλά να μην καταναλώνει. Αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα για το επόμενο διάστημα», δηλώνει στο Cretalive η πρόεδρος του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, Μαρία Αντωνακάκη, εκφράζοντας την ανησυχία της για την οικονομική πορεία των επιχειρήσεων.

Όπως επισημαίνει, παρά τη μεγάλη επισκεψιμότητα που καταγράφεται, η καταναλωτική συμπεριφορά των επισκεπτών είναι ιδιαίτερα φειδωλή, γεγονός που αποδίδεται στη γενικότερη οικονομική δυσκολία που επικρατεί διεθνώς. Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα βαρύ κόστος λειτουργίας, με αυξημένα ενεργειακά έξοδα, ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες και υψηλά πάγια.

«Δυστυχώς ο χειμώνας δεν φαντάζει τόσο καλός όσο θα θέλαμε», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η βιωσιμότητα πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του προβληματισμού του κλάδου.

Τα τέσσερα αιτήματα προς το Μαξίμου

Με αυτά τα δεδομένα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, ζητώντας την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων που, όπως υποστηρίζει, μπορούν να δώσουν ουσιαστική ανάσα στην εστίαση.

Πρώτο και βασικό αίτημα αποτελεί η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ στο 13%, καθώς – όπως τονίζει η κ. Αντωνακάκη – η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις χώρες με τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στην εστίαση, όταν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι αντίστοιχοι συντελεστές κυμαίνονται από 7% έως 13%.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία ζητά την κατάργηση του ειδικού φόρου στον καφέ, ο οποίος επιβαρύνει το τελικό κόστος για τον καταναλωτή, την κατάργηση του φόρου παρεπιδημούντων 0,5% στις υπηρεσίες delivery και take away, καθώς και την κατάργηση των πρόσθετων επιβαρύνσεων που ισχύουν για την εργασία κατά τις Κυριακές και τις αργίες. Στα αιτήματα περιλαμβάνεται ακόμη η ενεργοποίηση νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων για τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Η ίδια υπενθυμίζει ότι κατά την περίοδο της πανδημίας η μείωση του ΦΠΑ είχε αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για την επιβίωση των επιχειρήσεων, χαρακτηρίζοντάς την ως το σημαντικότερο μέτρο που μπορεί να ληφθεί σήμερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου.

Έντονοι οι έλεγχοι – Προβληματισμός για το ψηφιακό πελατολόγιο

Την ίδια ώρα, εντατικοποιούνται και οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις εστίασης κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με την κ. Αντωνακάκη, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας αλλά και του νέου ψηφιακού πελατολογίου.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει, ειδικά για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, η εφαρμογή του τελευταίου δημιουργεί σοβαρά πρακτικά ζητήματα.

«Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε εκ των προτέρων πόσοι τελικά θα παραστούν σε έναν γάμο ή σε μια βάπτιση. Πρόκειται για μια υποχρέωση που στην πράξη είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί», σημειώνει, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη διαδικασία χρειάζεται επανεξέταση, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων.https://www.cretalive.gr/